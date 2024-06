El Nàstic celebraria un hipotètic ascens diumenge al migdia a la Plaça de la Font

Tarragona ha entrat en una setmana gran per a la ciutat. El seu equip de futbol podria tornar a les lligues professionals, la qual cosa suposaria una important quota de visibilització i promoció de la marca Tarragona arreu d'e l'estat espanyol.

Per fer-ho, però, l'equip grana haurà de remuntar primer el 2-1 que va encaixar a la Rosaleda. Els granes s'encomanen al Nou Estadi i als més de 14.000 aficionats que ompliran les grades per aconseguir la fita i poder conquerir, per fi, l'esperat ascens.

En cas d'aconseguir-ho i assolir la promoció a la categoria de Plata del futbol espanyol, el Nàstic organitzarà una gran celebració a la plaça de la Font, perquè tots els nastiquers i nastiqueres, gaudeixin junts de l'èxit de l'equip.

El club ja ha pactat amb l'Ajuntament de la ciutat que l'equip celebraria l'hipotètic ascens des del balcó del consistori el mateix diumenge a partir de les 12:30 h del matí.

