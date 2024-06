De Tarragona a la Sagrada Família: un model de treball del patrimoni exportat a Barcelona

Manteniment i prevenció per tal de reduir despeses i aconseguir millors resultats. Aquest era l’objectiu del Pla pilot presentat l’any 2019 per l’arquitecte tarragoní Carles Brull, coordinador del Pla Director de la Muralla i especialista en la rehabilitació de monuments. «Amb poca inversió aconseguim que es faci un manteniment i, d’aquesta manera, tenim certes garanties per no haver de destinar grans quantitats per a obres d’emergència molt més grosses. És un treball diari i minuciós», explica Brull.

Els primers sectors que es va treballar sota les indicacions d’aquest programa van ser el 7 i el 8, entre el Fortí Negre i la Rambla Vella. Per tal de valorar què calia fer, l’estudi d’arquitectura va realitzar una anàlisi del tram i s’hi van detectar fins a 900 incidències.

Les incidències, presentades l’any 2022, es van recollir totes en fitxes individuals. Des d’una herba que malmetia un carreu fins a esquerdes o humitats. Tot plegat es recollia i s’hi anava treballant diàriament. Amb la darrera inversió anunciada per Ajuntament i Generalitat, de 250.000 euros, s’acabaran les tasques de conservació al tram de muralla de la Baixada del Roser. Ara, resta pendent un dels sectors més delicats: el que comprèn el Seminari, el Palau Episcopal i el tram de l’Hort de l’Arquebisbe. «El full de ruta i els estudis d’aquests sectors ja estan redactats i presentats. Cal que les administracions hi destinin recursos», explica Brull.

El programa de conservació i prevenció va ser pioner a nivell català i, de fet, es va acabar exportant a un monument icònic com la Sagrada Família de Barcelona. «Va agradar aquesta manera de treballar pel mateix que va agradar a Tarragona: poca inversió i bons resultats», indica Brull. De fet, el Pla Director de la Muralla ja començava a plantejar aquesta dinàmica de treball. Brull i el seu equip es troben immersos en les tasques de rehabilitació de la Sagrada Família des de fa mesos. Es tracta d’un projecte molt important i que reflecteix el talent tarragoní, capaç d’enfrontar-se a reptes de grans magnituds. Brull també ha treballat en monuments com la Cartoixa d’Escala Dei.

Et pot interessar: