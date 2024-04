La restauració d’una casa treu 20 places de zona blava al passeig de Sant Antoni de Tarragona

Els veïns de la Part Alta es van trobar, la setmana passada, amb una sorpresa inesperada al passeig de Sant Antoni. Una vintena de places de zona blava havien desaparegut i els carrils de circulació s’havien mogut cap a la vorera del mirador. A més, les línies havien passat a ser de color groc. Aquests canvis es deuen a la restauració d’una casa ubicada al número 7 del carrer d’en Granada i es mantindran sine die, fins a la finalització dels treballs.

La superfície de l’immoble, que es troba buit per dins, s’allarga fins al passeig de Sant Antoni. De fet, la façana posterior d’aquest forma part de la Muralla romana de Tarragona. L’eliminació de les places d’aparcament regulat i el desplaçament dels carrils de circulació són per deixar espai suficient a prop de l’edifici perquè s’hi pugui ubicar una grua de grans dimensions. Cal tenir en compte que aquesta no podria accedir pel carrer d’en Granada, perquè és massa estret.

L’Ajuntament ha atorgat una llicència d’obres de dos a quatre anys. Els treballs van a càrrec de l’empresa Rècop Restauracions Arquitectòniques, una empresa amb més de 25 anys d’experiència que és especialista en restauració i rehabilitació. De fet, coneixen de primera mà la zona, ja que han realitzat i continuen fent importants intervencions a la ciutat, com arreglar les façanes de la torre del Pretori o la del Palau Municipal, a la plaça de la Font.

L’ús de l’edifici

La restauració no està pensada per ubicar pisos turístics en aquest l’immoble de la Part Alta, que actualment es troba en estat de deteriorament. Tampoc per construir-hi una promoció d’habitatges. Segons ha pogut confirmar Diari Més, aquesta casa amb valor patrimonial és propietat de la coneguda família Font i l’edifici de tres plantes es rehabilitarà per a ús propi.

Està previst que, en les pròximes setmanes, es col·loqui la grua al passeig de Sant Antoni. Fins que no finalitzin els treballs previstos al passeig de Sant Antoni, no es recuperaran les places blaves d’aparcament que s’han eliminat temporalment. Fa un mes, dues grues de grans dimensions es van ubicar a la Rambla Nova, obligant a tallar la circulació en dos trams diferents en direcció al Balcó del Mediterrani. Una d’aquestes es va utilitzar per instal·lar una torre de construcció.