ECP reclama al govern que fixi el seu rumb a través d’un Pla d’Acció Municipal

El grup municipal d’En Comú Podem a l’Ajuntament de Tarragona ha criticat la manca de rumb i les «incoherències» del govern socialista durant el seu primer any de mandat. «No sabem massa bé cap a on van», lamentava el portaveu de la formació, Jordi Collado, qui reclama a l’executiu un Pla d’Acció Municipal que permeti a l’oposició saber quins objectius es fixa per a aquest mandat. Per aquest motiu, comuns no han volgut posar nota als primers dotze mesos de Rubén Viñuales a l’alcaldia: «És difícil aprovar o suspendre un alumne que no presenta l’examen».

Tot i això, el conseller reconeix que «el govern en minoria ha fet coses interessants en moment clau», com «l’exercici d’empatia en pressupostos, liderat per la consellera Isabel Mascaró». Assenyala, però, que la voluntat negociadora per part dels socialistes no s’ha reflectit en el dia a dia: «Hi ha pocs consellers municipals que estiguin disposats a treballar en el consens». Tanmateix, criticava que Viñuales va començar el mandat «amb un relat molt fort del que volia fer, però s’ha anat apagant». «Creiem que hi ha molt lideratge i poc projecte», etzibava l’edil.

Collado convidava l’alcalde a recuperar el «tarannà constructiu» i a abandonar les «contradiccions». «Van pactar amb ECP el pla d’usos de la Part Alta i, alhora, proposen tancar a les dues de la matinada les terrasses al barri», denunciava el conseller, que tampoc no entén que es vulgui regular els pisos turístics mentre «es fa un conveni amb MSC per portar més creuers».

Treball des de l’oposició

El portaveu d’ECP va posar en valor el treball que han fet aquest primer any des de l’oposició. «Amb el pla rasclet vam reactivar 8 milions d’euros i ressituar inversions penjades des del 2016», deia Collado, qui també destacava les aportacions i convenis que s’han fet a l’àrea de Cooperació. «Hem fet oposició constructiva i hiperactiva», afirmava el conseller Toni Carmona, qui recordava que «hem portat millores reals a la ciutat». Com la taxa social de la brossa o la línia 43, que «a connectar després de 50 anys els barris de Ponent amb el Complex Educatiu».

Carmona va remarcar la voluntat negociadora del partit durant aquests mesos, mentre que Collado mostrava la seva preocupació perquè el govern «tendeixi a la dreta». «Continuarem intentant que tiri a l’esquerra», assegurava

