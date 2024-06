Concerts, espectacles de carrer i tallers per tancar la temporada del CaixaForum Tarragona

La Fundació 'la Caixa' celebrarà el final de temporada del CaixaForum Tarragona amb la festa Nit d'Estiu que tindrà lloc el 9 de juliol a partir de les 19 h. Aquesta inclou una programació plena de propostes estimulants i diverses, dirigides a tots els públics, amb la cultura com a protagonista.

El CaixaForum Tarragona oferirà un espectacle al carrer; un taller de percussió i un altre de màgia; un espectacle d’il·lusionisme; un concert en format trio, i una instal·lació sonora. L’objectiu és que el públic pugui gaudir amb diverses disciplines culturals i amb propostes participatives on les activitats s’aniran succeint i omplint els espais i sales del centre cultural i alguns carrers emblemàtics de Tarragona.

Amb aquesta proposta que es concentra en una nit, el centre cultural presenta una programació estimulant i eclèctica, que completarà la proposta expositiva del centre, protagonitzada per Homo Ludens. Videojocs per entendre el present.

El públic podrà gaudir de la mostra d’una manera diferent amb la iniciativa Cromatismes sonors. Música per a una exposició, que convida a recórrer una part de l’exposició amb uns auriculars per escoltar una selecció musical suggeridora preparada per a l’ocasió.

Durant aquesta Nit d’Estiu, CaixaForum Tarragona obrirà fins a les 23 h.

Nit de percussió, màgia i jazz

La inauguració d’aquesta Nit d’Estiu de CaixaForum Tarragona es farà a les 19 h des de la plaça Corsini, amb l’espectacle itinerant de Sound de Secà, la companyia d’arts de carrer que presentarà la seva proposta de percussió i moviment, Possê. L’espectacle conduirà al públic fins a les portes de CaixaForum Tarragona per donar el tret de sortida a la festa.

A les 19:45 h, la percussió continuarà al centre cultural, a través del Taller d’introducció al caixó flamenc, que introduirà els participants en l’apassionant i divertit món de la rítmica flamenca i amb el que no es necessiten coneixements previs. Hi haurà un segon passi d’aquest taller que es farà a les 21 h.

D’altra banda, pel públic més proper a la màgia, CaixaForum Tarragona també oferirà a les 19.45 h, 20.15 h i 20.45 h, els espectacles dels mags i il·lusionistes Joana Andreu i Pere Rafart, els quals han preparat una sessió especial d’il·lusionisme amb una selecció dels seus millors jocs. Un combinat sorprenent de màgia, humor i misteri que sorprendrà petits i grans.

I pels qui vulguin aprendre la professió, el centre oferirà a les 20:30 h un taller a càrrec de Pau Martínez, propietari d’El Rei de la Màgia, la botiga de màgia més antiga del món, a Barcelona.

Per completar aquesta nit de cultura, a les 22 h els amants del jazz d’arrels cubanes podran gaudir del concert del trio liderat pel pianista cubà Alfredo Rodríguez, una de les figures internacionals més rellevants del moment.

