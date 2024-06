Creixell Crims oferirà 5 taules rodones centrades en la justícia amb una quinzena d'autors

La tercera edició del Festival de Novel·la Criminal en Català, el Creixell Crims, que tindrà lloc el 12 i 13 de juliol, oferirà cinc taules rodones relacionades amb diferents aspectes de la justícia i on hi participaran una quinzena d'autors com Maria Solar, Àlex Martín Escribà, Pau Juvillà, Fàtima Llambrich o Emili Bayo, entre altres. Tots ells conversaran al voltant de la corrupció, el fanatisme o la culpa.

A més, i amb l'objectiu de fomentar l'escriptura i la lectura d'aquest gènere narratiu s'atorgaran tres guardons: el premi a la trajectòria, el premi juvenil de relats de misteri Jordi Tiñena i el premi Margarida Aritzeta-Vila de Creixell, que enguany incrementa la seva dotació fins als 3.000 euros per al guanyador.

Gemma Pasqual, Marc Pastor, Maribel Torres, Xavier Aliaga, Cristina Fornos, Núria Martínez, Joaquim Micó, Jordi de Manuel, Ferran Grau i Andreu Martín són la resta d'autors que participaran a la tercera edició del Creixell Crims. Un certamen que enguany combinarà la lectura amb la música i la dansa, que seran els encarregats d'encetar i cloure l'edició. La jornada del divendres 12 de juliol se centrarà en l'entrega dels tres premis literaris, així com del premi al millor aparador criminal.

Com a novetats, la directora del festival, Raquel Gámez-Serrano ha destacat que el premi juvenil de relats de Misteri Jordi Tiñena s'ha desglossat en tres categories -1r i 2n d'ESO; 3r i 4t d'ESO i alumnes de Batxillerat- per fomentar la participació dels més joves. En aquest sentit, l'organitzadora i directora de la Biblioteca de Creixell, Maribel Pérez, ha defensat que es potenciïn aquest tipus d'activitats per «despertar l'interès i el gust per la lectura». De fet, també s'ha arribat a un acord de col·laboració amb l'Institut de Roda de Berà per impulsar noves activitats i xerrades.

Paral·lelament, el premi Margarida Aritzeta-Vila de Creixell ha incrementat la seva dotació per al guanyador, passant dels 2.000 als 3.000 euros. Entre altres, s'ha fet per incrementar els participants i evitar que el guardó no es quedi desert, tal com va passar l'any passat. Segons Gámez-Serrano, enguany s'han presentat una quarantena de novel·les amb un nivell superior a la de l'edició anterior.

Aquesta primera jornada, on també s'entregarà el premi a la trajectòria, també comptarà amb l'actuació del pianista Albert Abelló i de la dansa de Creu Álvarez, així com de l'homenatge a l'escriptor Andreu Martín, qui posteriorment conversarà amb el director de la col·lecció crims.cat, Àlex Martín Escribà.

El dissabte 13 de juliol serà el torn de les cinc taules rodones que parlaran de la memòria, de la corrupció, del fanatisme, de la delinqüència, de la culpa i del perquè les persones maten. A més, l'escriptora Maria Solar parlarà de la seva última novel·la La Culpa, sent «una de les converses més psicològiques de tot el festival», segons han descrit des de l'organització. La música també serà l'encarregada de tancar el festival amb l'actuació de Julivert.

