Tot recordant l’època en què a les cases s’estirava la corda

Aquest mes de maig, en el marc de la Festa de Sant Isidre, patró de la pagesia, l’Agrupació Cultural El Milà va presentar un nou projecte de recuperació de la memòria local. Es tracta de l’itinerari Corrioles que han fet història, un recorregut pels carrers d’aquest petit municipi de l’Alt Camp per descobrir la vintena de corrioles localitzades en moltes cases.

«La idea és recordar la importància que tenien antigament les corrioles de ferro, les quals permetien pujar a les golfes de les cases tots els quilograms d’avellanes que calguessin durant la temporada en què es plegaven, entre finals d’estiu i principis de la tardor», explica Xavier Pete Vega, president de l’entitat.

Aquesta proposta s’ha elaborat a partir d’un treball de recerca emprès per la mateixa Agrupació Cultural, que en aquesta ocasió ha pogut disposar d’una font oral extraordinària. Es tracta d’Andreu Banús, un veí de 92 anys que, a més de ser la persona més gran del poble, manté la memòria en plena forma. «Ens va explicar moltíssimes anècdotes sobre les corrioles, com ara que els nens, quan eren petits, es penjaven a les cordes d’espart que servien per pujar els sacs d’avellanes a les golfes per jugar-hi, una cosa que avui seria inimaginable», explica el Xavier.

La ruta de les corrioles del Milà es pot seguir de manera autònoma, amb un tríptic editat per l’Agrupació Cultural, on es mostra un mapa amb la localització de totes les corrioles, o bé mitjançant una visita guiada que ofereix la mateixa entitat. En el trajecte, la gent gran recordarà i els joves aprendran la funció que antigament tenien les golfes de les cases de pagès, generalment destinades a emmagatzemar les collites pel fet de ser espais alts, amplis i molt ben ventilats.

Per fer arribar les collites –sovint d’avellanes–, els pagesos feien servir les corrioles, subjectades a les façanes, just a tocar de les finestres superiors. Amb l’ajuda d’aquest giny i de les cordes, els pagesos podien pujar els sacs d’avellanes sense gaire esforç. Un cop a les golfes, la fruita seca s’escampava formant piles, que calia anar removent de tant en tant.

«En les visites guiades el públic que ho vulgui podrà viure l’experiència de pujar un sac amb corriola», explica el Xavier que és, precisament, qui fa la funció de guia. «Encara que comptem amb el suport de l’Ajuntament, aquest és un projecte que hem fet de manera gairebé altruista i amb un pressupost molt minso», admet.

Així i tot, els responsables de l’entitat admeten sentir-se molt satisfets amb la rebuda de la seva iniciativa i, molt especialment, pel fet d’haver aconseguit un dels seus principals objectius: transmetre la memòria local a les generacions més joves.

Així ho assegura el Xavier: «En l’acte de presentació del projecte em va sorprendre molt gratament veure com els nens petits del poble arribaven a comprendre tan fàcilment l’ús que tenien totes aquestes rodes que sempre havien vist penjades a les façanes i no sabien per a què servien. Ara, a molts d’ells, que no tenen ni deu anys, se’ls pot preguntar què eren les corrioles i en tenen un coneixement molt clar i concret».

Aquest és, assegura, el gran èxit del projecte: «Fer que les noves generacions acabin tenint un mínim coneixement d’aspectes que, tot i haver quedat enterrats en un semioblit, conformen la identitat i les característiques més rellevants del poble on viuen». Per fer una passejada guiada per l’itinerari Corrioles que han fet història es pot contactar amb l’Agrupació Cultural El Milà (agrupacioculturalelmila@gmail.com). La durada és d’uns 60 minuts.