El Festival de cinema Africà de Tarragona acull 4 projeccions

Presentació de la programació per aquest estiu de l'àrea de Cooperació.Juan Carlos Borrachero

L’àrea de Cooperació de Tarragona ha programat per aquest estiu més de 15 activitats i 4 projeccions vingudes del Festival de cinema Africà. La programació vol fomentar el debat i la reflexió, amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d’un canvi de mirada, i la immediatesa d’una transformació en l’actual model de desenvolupament.

D'una banda, del 19 al 21 de juny al Refugi 1 del moll de costa tindran lloc els col·loquis del cicle Cultura o Extinció; posant el focus en la urgència d’encarar l’emergència climàtica existent. Seran conduïdes pel col·lectiu Liana i hi haurà des de tallers de dansa; sessions musicals; així com xerrades sobre el canvi climàtic i com combatre’l, entre d’altres activitats.

D'altra banda, l’Espai Jove La Palmera acollirà l’últim dimecres de juny i els següents de juliol, la tercera edició del Festival Itinerant de Cinemes Africans de Catalunya – FICAC, una iniciativa impulsada per l’entitat CinemÀfriques i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que consta de diferents projeccions i cinefòrums. Les pel·lícules seran Aya; Contes de la ciutat accidental; Mami Wata; i La vie de chateau.

Així mateix i dins el marc de Cooperació, aquest dijous 20 de juny, l’Ajuntament de Tarragona celebrarà el Dia Internacional de les Persones Refugiades, amb la lectura del manifest a les 12h al Pati Jaume I.

Et pot interessar