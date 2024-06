Dues exposicions mostraran part del fons del Museu d'Art i Història de Reus mentre estigui tancat

El Museu de Reus ha preparat dues exposicions per mostrar part del fons del Museu d'Art i Història mentre aquest estigui tancat per obres. Es tracta de la mostra Gran reserva. Les col·leccions del Museu de Reus al descobert i la de I la festa continua.

La primera d'elles es podrà veure al Museu d'Arqueologia Salvador Vilaseca i la segona al Centre de la Imatge Mas Iglesias, a partir d'aquest dijous i divendres, respectivament. «Són dos projectes diferents, que s'han muntat des d'una perspectiva original per continuar donant visibilitat a l'important fons que tenim a la ciutat», ha afirmat el regidor de Cultura i Política Lingüística, Daniel Recasens, aquest dimarts en l'acte de presentació de les dues mostres.

Segons el regidor, el Museu de Reus ha esdevingut un «referent» a la ciutat des de la seva inauguració l'any 1934 pel que fa a la protecció, salvaguarda i difusió del patrimoni reusenc i d'altres indrets. «Ha consolidat una col·lecció de més de 815.000 peces. Ara, aprofitant el procés de canvi i renovació del Museu d'Art i Història, algunes d'aquestes es traslladen al Museu Salvador Vilaseca per fer-ne una mostra temporal, i d'altres, al CIMIR, per continuar oferint al públic part de l'exitosa exposició de la Festa Major», ha comentat.

L'exposició Gran Reserva. Les col·leccions del Museu de Reus al descobert és una selecció «raonada» de peces, concretament de 160, procedent de les diverses col·leccions del museu (arqueologia, etnologia, història, art i fotografia i imatge en moviment). Es tracta d'un recorregut per alguns dels objectes «més singulars i interessants» que permeten entendre el «Reus actual a través del Reus del passat». Destacant, alhora, la tasca del museu i com aquests objectes entren a les col·leccions i, en alguns casos, transcendeixen fins a convertir-se en «símbols».

Aquesta mostra s'ha dividit en dos grans àmbits. El primer recull les peces provinents de la tasca proactiva del museu com ara adquisicions, companyes de recol·lecció, excavacions arqueològiques o compres. «En bona part, aquesta activitat ha suposat el salvament del patrimoni d'episodis de destrucció, com ara el derivat de la Guerra Civil», expliquen els seus impulsors. En el cas del segon àmbit, s'inclouen les donades per mecenes.

Pel que fa a la mostra I la festa continua, aquesta neix com l'evolució de l'Ara toca festa, la qual convida la ciutadania a descobrir la «vitalitat cultural» de la capital del Baix Camp, especialment, de les festes majors de Sant Pere i Misericòrdia. Així, algunes de les peces que conserva el Museu de Reus, com els vestits dels diables, les gralles llargues i altres instruments musicals, els mascles de la Tronada o els nanos, entre d'altres, serviran per mostrar com aquestes festivitats són la «manifestació de l'abundant herència cultural de la ciutat».

Fotografies i imatges en moviment

La festa major de Reus és una de les celebracions més «emblemàtiques» de la ciutat. Aquesta exposició posa en relleu no només «l'esplendor d'aquest esdeveniment, sinó també la importància de les fotografies» com a fonts artístiques i documentals per preservar i comprendre el passat. El Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus juga un «paper crucial» en la conservació i difusió d'aquest llegat visual. Segons els seus organitzadors, aquesta mostra convida els visitants a mirar «més enllà de la superfície, a descobrir les històries que cada fotografia amaga».

