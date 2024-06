Detingut un conductor ebri per circular sense permís i provocar un accident a Tarragona

Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Camp de Tarragona van detenir divendres passat un home de 26 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit per circular amb el permís de conduir retirat i fer-ho sota l’efecte de l’alcohol. També va ser denunciat per no disposar de l’assegurança obligatòria.

Els fets van tenir lloc pels volts de les 20.25 hores del mateix divendres al quilòmetre 1166,7 de la carretera N-340 al seu pas per Tarragona, quan un vehicle va provocar un encalç amb dos vehicles més que estaven aturats en el semàfor de Cala Romana.

En arribar al lloc, els mossos van comprovar que el conductor tenia el permís de conduir retirat per sentència judicial des del passat mes de maig i a més evidenciava anar sota l’efecte de l’alcohol. En fer-li seguidament la prova d’alcoholèmia va donar una taxa de 0,82 mg/l, mentre que el vehicle no disposava d’assegurança obligatòria.

El detingut va donar una taxa de 0,82 mg/l a la prova d’alcoholèmia.Mossos d'Esquadra

Els conductors dels altres dos vehicles implicats van ser atesos per una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques i un d’ells va haver de ser traslladat a un centre mèdic.

Es dona la circumstància que el passat 13 de maig, un jutjat el va condemnar a 20 mesos de retirada del permís justament per una altra alcoholèmia positiva.

El detingut va passar aquest diumenge a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.

