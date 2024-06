'Posa't la Gorra' celebra la seva 20a edició al Camp de Mart amb una desena de tallers

La festa i la reivindicació van inundar ahir el Teatre Auditori Camp de Mart de la mà d’AFANOC —l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics—, que va celebrar una nova edició de la campanya Posa’t la gorra.

La d’enguany va ser una festa especial, ja que va coincidir amb el 20è aniversari de l’arribada de l’entitat a Tarragona, que va suposar un moment històric per a totes les famílies amb nens amb càncer de la demarcació tarragonina.

És el cas de la Cristina i el Miquel i de les seves filles bessones: l’Andrea i la Marta, qui va ser diagnosticada d’un tumor cerebral quan tenia 4 anys. Els pares van pujar sobre l’escenari i van llegir un manifest a través del qual compartien la seva experiència lluitant contra la malaltia.

«De sobte, vam arribar a Vall d’Hebron, un hospital gegant, nou i desconegut per a nosaltres, per rebre la pitjor notícia que poden rebre uns pares», explicaven Cristina i Miquel.

Va ser quan van arribar a casa que van sentir que necessitaven ajuda «d’algú que ens pogués entendre, ens aconsellés i, sobretot, ens donés suport en tot moment». Llavors, va ser quan va aparèixer l’AFANOC a les seves vides, convertint-se en «una casa, un caliu que durant mesos havia trobat a faltar».

Festa amb reivindicacions

La família de l’Arbocet va aprofitar per reclamar «més agilitat per demanar el dret de la discapacitat», així com la creació d’un protocol d’actuació que s’activi de manera automàtica si després de múltiples visites no hi hagi diagnòstic.

A més, reivindicaven que els infants menors de sis anys han de poder rebre atenció educativa al domicili familiar per raó de malaltia. El públic va mostrar el seu suport amb un sonor aplaudiment

Segons l’organització, més d’un miler de persones es van posar la gorra dissenyada per Tarsila Schubert i van gaudir d’una festa que va comptar amb un espectacle d’animació itinerant a càrrec de la Bandarra Street Orkestra i els gegants del Col·legi de les Dominiques.

També va actuar el grup d’animació infantil Rikus, que va fer córrer i ballar pares i fills entre riures i somriures. Alèxia Pascual i Mariona Escoda van posar la banda sonora a una jornada memorable, amb moments íntims i d’altres més moguts i eufòrics. A banda, les famílies van participar en una dotzena de tallers al llarg del matí.

La jornada va acabar amb un pilar dels Xiquets del Serrallo i amb el mural de l’artista Lluís Jiménez, que convidava a mirar més enllà i trobar la realitat que viu el nen malalt de càncer i la seva família. Aquesta jornada ha permès recaptar fons per a mantenir els serveis de l’AFANOC, que fa els acompanyaments de forma gratuïta.

