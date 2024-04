Alèxia Pascual i Mariona Escoda actuaran al Posa't la Gorra a Tarragona

La festa del Posa’t la Gorra! de Tarragona que se celebrarà el diumenge 16 de juny al Camp de Mart de Tarragona. Una festa que torna al cor de la ciutat, amb la col·laboració de l’Ajuntament, amb més força que mai per a celebrar amb tota la ciutadania els 20 anys de presència de l’Associació de Familiars i Amics Oncològics de Catalunya (AFANOC) a Tarragona.

Els periodistes Núria Solé i Eloi Vila seran els encarregats de dinamitzar la festa que començarà a partir de les 10.30 hores. L’animació de la txaranga Bandarra Street Orkestra donarà el tret de sortida a l’acte i, seguidament, actuaran el grup d’animació infantil Rikus i les veus de les participants d'Eufòria, Alèxia Pascual i Mariona Escoda. La Colla castellera dels Xiquets del Serrallo també participarà activament en la celebració.

A banda de les actuacions, es comptarà amb una desena de tallers per als més petits. El moment institucional de la festa serà la lectura del manifest a càrrec d’una família que ha viscut la realitat de la malaltia, acompanyats de la junta de l’AFANOC i els representants institucionals.

La gorra

L’artista brasilera, Tarsila Schubert, s’ha encarregat de dissenyar la gorra solidària d’aquest any que es vendrà a 8 euros i serà l’entrada a la festa. Al frontal hi apareix un ull, que és l'expressió de l’atenció, la cura i l’acompanyament ferm i continuat que fa l’AFANOC a les famílies, necessari al llarg del procés del càncer infantil.

L’objectiu de la campanya Posa’t la Gorra! és donar a conèixer la realitat dels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies i, al mateix temps, recaptar fons per a mantenir els serveis que l’AFANOC els ofereix gratuïtament. i per mantenir La Casa dels Xuklis, un recurs temporal per a les famílies que s'han de desplaçar perquè els seus fills i filles rebin tractament als hospitals de referència.