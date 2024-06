Dos detinguts per un delicte de tràfic de drogues a Botarell

Dues persones han estat detingudes per un delicte relacionat amb el tràfic de drogues a Botarell (Baix Camp), segons ha avançat 'El Caso' i han confirmat a l'ACN fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van tenir lloc cap a quarts de quatre de la matinada de dimarts a dimecres, quan el cos policial català va rebre un avís segons el qual hi havia hagut un incident en una masia del municipi.

El mitjà digital explica que a dins la casa hi havia una plantació de marihuana, que els dos homes la custodiaven i que un d'ells estava malferit després d'haver estat agredit amb arma blanca per uns individus que havien intentat robar-los la droga. La policia no confirma aquests extrems i es limita a dir que hi ha una investigació oberta.

