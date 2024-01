La restauració del teatre Metropol de Tarragona costarà uns 660.000 euros

La restauració de l'obra de l'arquitecte modernista Josep Maria Jujol al teatre Metropol de Tarragona costarà uns 660.000 euros, segons es desprèn del projecte encarregat per l'Ajuntament. Es tracta dels elements decoratius de l'equipament, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, que inclou pintures i mosaics, entre altres. Els treballs es divideixen en dues fases. La primera està previst que s'executi un cop s'hagi adjudicat la direcció de l'execució de l'obra i la direcció facultativa i està pressupostada en 310.000 euros. La segona, amb un cost estimat de 359.000 euros, està condicionada a la subvenció del 2% Cultural de l'Estat per als anys 2024 i 2025. A banda, el consistori treballa en la reforma estructural de l'immoble.

El projecte d'execució de la restauració de l'obra de Jujol exposa amb detall les patologies que presenten els diferents elements. Un dels problemes principals és la presència de tèrmits a les fustes, relacionat amb la presència d'aigua acumulada per deficiències en l'evacuació de la pluja en alguns punts. "En aquest sentit, les parts més deteriorades són les bigues dels sostres del porxo i de la galeria i els bastiments i marcs de les obertures de la façana", s'indica en el document tècnic.

Un altre aspecte que els restauradors tindran en compte són els colors de les pintures. L'estudi ha investigat com eren els originals que va crear Jujol amb la dificultat afegida que els més recents i visibles eren de Josep Llinàs, que "donen al teatre una unitat artística que ha tingut, i segueix tenint, un reconeixement tant entre el públic general com entre els experts", afirmen els experts. "Davant la incertesa que suposa recuperar els cromatismes de Jujol, i comptant amb un cromatisme de Llinàs que dóna un sentit unitari al conjunt, la proposta que s'ha consensuat durant la redacció del present projecte passa per mantenir els colors de Llinàs i recuperar, només parcialment, allí on tenim dades fidedignes, l’obra original de Jujol", conclouen.

A banda, el projecte també recomana enderrocar la rampa d'accés al pati o col·locar baranes a quatre balconeres de les galeries per millorar la seguretat dels visitants, entre altres millores. Per dur a terme totes les millores, l'Ajuntament de Tarragona ha publicat la licitació de la direcció de l'execució de l'obra i coordinació de seguretat, així com la direcció facultativa de l'obra, totes dues per un import de 18.029 euros.