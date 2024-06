L'economista Adrià Morrón participa en la nova edició del cicle Bon dia

Adrià Morrón, economista lead a CaixaBank Research, el servei d’estudis econòmics de CaixaBank, i coordinador de l'Informe Mensual, ha pres part a una nova edició del cicle de jornades Bon dia, que organitza la Corporació tarragonina.

Morrón ha parlat de «L’economia al 2024. Retorn a la normalitat?». I en el decurs de la seva intervenció ha explicat que en poc temps, les economies europea, espanyola i catalana s’han vist sacsejades per dues fortes turbulències: la pandèmia de la covid i la guerra d’Ucraïna.

Aquests xocs han deixat l’economia amb una digestió pesada, amb pors de que la inflació s’enquisti i l’activitat econòmica pateixi persistentment: és a dir, d’un retorn a l’anomenada «estagflació» dels anys 70.

A més a més, aquests xocs també tenen el potencial d’haver transformat les perspectives econòmiques de llarg termini, portant al centre del debat reptes estructurals com la descarbonització de l’economia, l’adaptació a les noves tecnologies i el reposicionament geopolític de les grans potencies en un món més fragmentat.

Tres transformacions que no es poden deslligar les unes de les altres. En aquest context, però, el conjunt de l’economia està resistint millor del que s’esperava. La digestió acabarà bé i podrem parlar d’una relativa tornada a la normalitat?

Adrià Morrón és doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra i Màster en Economia per la Barcelona School of Economics. Les seves àrees d'estudi comprenen els mercats laborals i la macroeconomia, amb especial èmfasi en la política monetària. És també professor associat a la UPF, on imparteix cursos de macroeconomia.

Els Bon dia són una iniciativa de la Cambra de Tarragona amb el suport de Repsol, CaixaBank i el Port de Tarragona. I la col·laboració de Bic Graphic i Yzaguirre.

