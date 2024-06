De Troia a Tarraco: la història de les columnes del Palau de la Generalitat

Existeixen indicis que indiquen que les quatre columnes que presideixen el Palau de la Generalitat de Barcelona van procedir de Tarragona i van ser construïdes a Troia, un camí llarg però raonable argumentalment, en el qual va indagar Toni Orensanz, que vincula la Tarraco romana amb la roca de granit de Troia i les columnes del Palau de la Generalitat.

La principal hipòtesi dels investigadors és que les columnes van arribar des de Troia a Tarraco amb motiu de l’estada de l’emperador Adriano a la ciutat, que va tenir lloc durant l’hivern del 122-123 dC. Així doncs, les columnes acabarien per aixecar-se al fòrum provincial i, 1900 anys més tard, continuen presidint la façana principal de la Generalitat.

Roma es va ensorrar i les columnes eren un material massa valuós com per ser desaprofitat, així que algunes d’elles van ser utilitzades per a construir una església a Sant Pere Sescelades. És aquí on apareix la figura de Pere Blai, l’arquitecte encarregat d’aixecar la façana principal en estil renaixentista de la plaça Sant Jaume.

Així doncs, Blai necessitava columnes ben conservades i les va trobar a Tarragona. El trasllat de les quatre columnes es va fer per mar després de rebre la corresponent autorització del Consell Municipal de Tarragona, que van accedir a la petició de Blai, sempre que no es realitzés cap modificació a cap de les columnes.

