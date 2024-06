Tot el que has de saber del concurs de Focs Artificials de Tarragona d'aquest 2024

Del 3 al 6 de juliol, Tarragona acollirà una de les cites més consolidades i multitudinàries de l’estiu tarragoní. Es tracta del Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona, que aquest 2024 arriba a la seva 32a edició. Una edició que manté com en anys anteriors els quatre dies de concurs, de dimecres a dissabte, però que incorpora dues novetats importants.

D’una banda, i com ja s’havia anunciat anteriorment, l’esdeveniment incorpora un dia extra, amb una exhibició de drons pensada per a persones amb sensibilitat acústica des de la mateixa Punta del Miracle el dimarts 2 de juliol a les 22.30 h, i que servirà per donar pas als quatre dies de Concurs.

I d’altra banda, l’empresa energètica Endesa s’incorpora al Concurs de Focs tarragoní com a patrocinadora oficial.

La consellera de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, acompanyada del Responsable Comercial d’Endesa a Tarragona, Carlos Gómez Cordero, han explicat aquestes novetats aquest matí en roda de premsa.

Sandra Ramos ha posat en valor, «l’alt nivell de les pirotècnies participants enguany al Concurs» així com el fet d’incorporar un dia d’espectacle pensat expressament per a tothom. «la intenció és anar millorant i polint aquests aspectes que donen valor afegit a esdeveniments tant consolidats i de renom com aquest. Afegint aquesta nova activitat totalment inclusiva aporta al certamen aquesta perspectiva inclusiva i d’accessibilitat».

La consellera de Cultura també ha celebrat la incorporació d’Endesa com a patrocinador del Certamen. Per la seva banda, el responsable Comercial d’Endesa a Tarragona, Carlos Gómez Cordero ha expressat la seva satisfacció per la participació de la companyia Endesa al Concurs de Focs Artificials Ciutat de Tarragona. «Pel contingut artístic, cultural, tecnològic, pel seu impacte econòmic, la seva catalogació internacional i sobretot per la identificació del concurs amb Tarragona i resta del territori, Endesa havia de ser-hi», ha dit Gómez Cordero.

La companyia instal·larà durant els dies del Certamen pirotècnic dos estands oficials a la ciutat, un a la Rambla Nova i un altre al Passeig de les Palmeres.

Les pirotècnies i l’ordre de dispar

Així, avançant-se un dia al calendari habitual d’anteriors edicions, dimarts 2 de juliol, l’empresa catalana Flock Drone Art oferirà a la Punta del Miracle l’espectacle Geometrics, un espectacle avantguardista que desplega 200 drons de llum en una dansa mística de formes i figures abstractes. Aquesta trobada entre art i geometria convidarà al públic a explorar un món on la llum cobra vida pròpia. Acompanyat per una banda sonora composada a mida.

L’espectacle, que serà a la mateixa hora que les pirotècnies que participen a concurs (22.30 h), tindrà una durada de 15 minuts aproximadament i serà visible i audible des de la platja del Miracle (la ubicació des d’on es podrà gaudir de l’espectacle en plenitud serà la zona de la platja propera a la Punta del Miracle).

Dimecres 3 de juliol arrencarà el certamen la pirotècnia Josman, de Cambeo – Coles (Ourense), empresa referent en l’art de la pirotècnia gallega des de 1973 i que ha participat en tot tipus d’esdeveniments des de llavors com ara concursos pirotècnics nacionals i internacionals, efectes especials, fins a festes de comunitats i ajuntaments tant en territori nacional com a l’estranger.

Dijous 4 serà el torn de la pirotècnia Pibierzo, de Villaverde de la Abadía, Lleó. Per primera vegada participa al concurs aquesta empresa situada a 10 km de Ponferrada, capital del Bierzo. Compta amb un palmarès molt ampli en diverses edicions del Concurs de Mascletaes de les Festes de la Magdalena (Castelló de la Plana), i és una habitual del concurs internacional de pirotècnies de Valladolid i de la mostra internacional que es fa a Burgos. És també una habitual de les Falles, les festes de Logroño i les de Donostia.

Divendres 5 agafa el relleu la primera pirotècnia estrangera d’aquesta edició. De Canepina, Itàlia, arribarà l’empresa pirotècnica Poleggi. Fundada l'any 1850 pel mestre Annunziato Poleggi. l'any 1915 van ser guardonats al congrés de Milà amb un pergamí i una medalla d'or als millors efectes especials i escenografia pirotècnica. Aquest art pirotècnic s'ha transmès de pares a fills, arribant als nostres dies amb una gran quantitat de grans èxits en espectacles i concursos pirotècnics a Itàlia i arreu del món, il·luminant el cel amb les millors bombes casolanes. Es tracta d’un dels referents dels focs artificials italians que ja l’any 2018 va guanyar el Concurs de Focs de Tarragona obtenint una puntuació superior a dues pirotècnies valencianes molt apreciades a casa nostra com son la Pirotècnia Mediterráneo i la Pirotècnia Tomàs.

Finalment dissabte 6 tancarà el Concurs d’aquest 2024 una altra pirotècnia estrangera, en aquest cas la francesa Ciels en Fete. Aquesta pirotècnia francesa dirigida pel mestre artesà Bruno Duverger, està reconeguda internacionalment per la seva excel·lència, ha disparat en espais tan prestigiosos com Pamplona, Bilbao, Montreal, Barcelona, San Sebastià, Disneyland París i l’Stade de França.

Flock Drone Art

Flock Drone Art és l’única empresa catalana que ofereix una experiència innovadora, un nou concepte dins del món de l'entreteniment: espectacles de drones. La perfecta unió entre art i tecnologia que enguany es presenta a la ciutat de Tarragona amb el seu espectacle Geometrics de 200 drones.

Flock Drone Art, companyia amb seu Girona, Barcelona i Madrid, ha estat a l'avantguarda d'aquesta indústria, realitzant més de 200 espectacles a tota la península, Canàries i Balears en tan sols quatre anys. Actualment, està treballant amb eixams de fins a 500 drones i està oferint espectacles a diferents països d’Europa com França o Portugal.

L'any passat, Flock Drone Art va congregar més de 700.000 mil persones repartides en més d'una vintena d'esdeveniments celebrats a ciutats com Barcelona, Madrid, Gijón, Lloret de Mar o Bilbao, entre moltes altres localitzacions.

Flock Drone Art també és la responsable del primer festival internacional de drons, el Drone Show Festival, que aquest any ha celebrat la tercera edició amb un nou format itinerant que ha comptat amb la participació d'empreses dels Estats Units, França i els Països Baixos especialitzades en la realització despectacles amb drons.

El cartell d'aquesta edició l'ha dissenyat Clarisa Starling, que va arribar a Tarragona per a especialitzar-se en il·lustració a l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona, després d’haver-se llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Salamanca

Amb aquesta imatge l’autora ha volgut reproduir el final d’un castell de focs, aquell instant tan bonic en el que el cel nocturn s’omple de diferents formes, llums i colors.

Et pot interessar: