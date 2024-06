El Concurs de Focs Artificials de Tarragona inclourà un espectacle de drons per a persones amb sensibilitat acústica

La 32a edició del Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona inclourà un espectacle de drons pensat, sobretot, per a persones amb sensibilitat acústica.

«Sabíem que hi havia un col·lectiu de persones, com les persones amb trastorn de l'espectre autista, que no podien gaudir d'un dels espectacles més multitudinaris de l'estiu tarragoní», ha afirmat la regidora de Cultura, Sandra Ramos.

Aquest espectacle «de formes i figures abstractes» i amb més de 200 aeronaus tindrà lloc el 2 de juliol i servirà per donar el tret de sortida al certament de pirotècnia que s'allargarà del 3 al 6 de juliol. Hi participaran -per ordre- les empreses Josman (Ourense), Pibierzo (Lleó), Poleggi (Itàlia) i Ciels en Fête (França).

