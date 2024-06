La Cosina i Two Plus One Trio són els guanyadors del concurs del Festival Itinera a la demarcació de Tarragona

Els grups La Cosina i Two Plus One han estat seleccionats com a guanyadors del concurs de detecció de talent en micropobles que organitza el Festival Itinera. El concurs busca noves bandes a tota Catalunya i les dues seleccionades fan referència a la demarcació de Tarragona, on s'hi ha presentat 114 candidatures.

Les dues guanyadores formaran part de la 4a edició del Festival Itinera. La Cosina és un projecte musical de folk liderat per Clara Colom, natural de l'Aleixar (Baix Camp); mentre que Two Plus One Trio és una formació de Nulles (Alt Camp) enfocada al jazz..

Et pot interessar: