Sònia Romero, la influencer de Montblanc que ha arribat a tota Espanya

Entre els carrers de Montblanc es troba la botiga de roba i accessoris per a la dona i mobiliari Ull de la Vila, regentada per Sònia Romero. L’establiment ha aconseguit superar les barreres del municipi i arribar fora de Catalunya gràcies a l’activitat de Romero a les xarxes socials, que ja compta amb més de 40.000 seguidors Instagram.

La montblanquina indica que l’ús d’aquestes plataformes va començar arran del confinament, quan es van cancel·lar les activitats de la Setmana Medieval de la llegenda de Sant Jordi: «Em vaig quedar amb stock sense vendre perquè no es feia el mercat medieval, i va ser quan vaig començar amb les xarxes socials, i la gent em va demanar que els enviés els productes», explica Romero.

Per a entendre millor Instagram es va apuntar a un curs, tot i que el va acabar deixant perquè «era massa lletra i poca pràctica». Així, les dues claus per a dominar la plataforma han estat el «prova i error» i els seus fills, de 20 i 27 anys; «Em diuen quines són les tendències i les paraules de moda», declara Romero.

Ells són els qui també l’han intentat convèncer de fer ús de Tik Tok, tot i que per ara no han aconseguit: «Amb Instagram tinc més que suficient, i ja és prou absorbent. No vull viure tan pendent del mòbil», expressa, tot i que afegeix que es va instal·lar Tik Tok durant dues setmanes i va guanyar 700 seguidors.

Naturalitat i realisme

Romero creu que un dels motius pel que ha crescut tant en seguidors, a banda dels directes d’Instagram que fa cada dimecres, és la naturalitat amb què s’expressa: «Jo sóc una dona grassa, i ensenyo les coses tal com em queden. Dona igual si se’m marca la grassa del cos o se’m veuen els braços flàccids». Així, indica, la gent se sent identificada amb el que ven, i ha pogut arribar a clientela més enllà de la província. «De 30 a 40 paquets que fem, la meitat són per gent de fora de Catalunya», indica.

Arran d’aquest èxit, altres comerços locals de Montblanc s’estan creant comptes a les xarxes socials. Romero, qui també és presidenta de la unió de botiguers del municipi, considera que «el petit comerç que encara no s’hagi introduït a les xarxes socials, pot patir», ja que competeix amb macrocadenes de roba com Temu.

