Primera entesa pel trasllat de la Laboral: llum verda als terrenys entre Bonavista i Campclar

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha expressat per primera vegada que és «partidari de fer possible» el trasllat del Campus Educatiu de Tarragona als terrenys municipals ubicats entre Bonavista i Campclar. Es tracta d’una zona amb un 75% dels terrenys de titularitat de l’Ajuntament de Tarragona.

«És un procediment que implica diferents actors i hem tingut converses amb totes les parts. Al mateix POUM fem una previsió al respecte. Òbviament, és un projecte interessant i nosaltres volem ajudar en tot el que puguem», ha indicat en declaracions a Diari Més l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales.

El futurible trasllat del Campus Educatiu, l’antiga Universitat Laboral, s’arrossega des de fa dècades. En els darrers mesos, l’equip de govern proposava dues ubicacions als barris de Ponent: al PP9 o als terrenys de Campclar i Bonavista. Durant la presentació de l’avenç del POUM, el conseller d’Urbanisme, Nacho García, ja va ratificar que l’opció escollida per l’Ajuntament era la segona.

Per la seva banda, el Departament d’Educació de la Generalitat mai no s’havia pronunciat al respecte. Finalment, ha comunicat que l’emplaçament escollit és el mateix que proposa el consistori. Tot i això, manifesten que «en la situació actual de govern en funcions i amb pressupost prorrogat el Departament no en pot fer planificació, però s’ha treballat i valorat com a possibilitat i Educació és partidari de fer-ho possible».

Els terrenys entre Campclar i Bonavista són, en un 75%, de titularitat municipal i formen part del polígon d’actuació discontinu RGS2, que també inclou el futurible nou Mercat de Bonavista, el Parc de Ponent i habitatges. El fet de ser municipal facilitarà, teòricament, al Departament d’Educació de la Generalitat fer front a la construcció d’un nou campus, més modern, proper als nuclis de població i millor comunicat. Es trobarà a tocar del Vial Tarradellas, per on circularà el futur tramvia.

Una jugada a quatre bandes

El trasllat del Campus Educatiu als barris de Ponent podria desencallar un altre dels grans temes de ciutat per aquest mandat: el trasllat de CLH, ara anomenada Exolum, als terrenys on es troba la Laboral. El president del Port, Saül Garreta, ja havia expressat aquest desig.

Això també seria crucial per a l’Ajuntament, atès que podria oferir de forma definitiva els terrenys a CLH i, així, alliberar la zona propera al riu Francolí i poder tirar endavant el futur barri tecnològic. Es tracta d’una jugada amb quatre parts implicades: la Generalitat, el Port, l’Ajuntament i CLH.

68 anys d’història

El 9 de novembre de 1956 el dictador Francisco Franco va inaugurar la Universitat Laboral, en un acte que va comptar amb la presència de la cúpula militar i eclesiàstica del moment. Des d’aleshores, milers de joves s’hi han format. Les seves instal·lacions s’han anat renovant amb el temps, però malgrat tot, mai no hi ha hagut una gran inversió per a reformar l’edifici. El complex té unes 65 hectàrees.

Et pot interessar: