Els acusats de matar un home a Tarragona, deixant la mà al maleter, reconeixen els fets però no la traïdoria

Els dos acusats de matar un home a Tarragona l'agost de 2021 han reconegut que són culpables, però han assegurat que no van actuar amb traïdoria.

Els altres investigats han declarat que van encobrir l'assassinat per la por insuperable i perquè era parella de fet d'un d'ells. Les peticions inicials del ministeri públic i de l'acusació particular són una pena de 25 anys per als principals acusats pel delicte d'assassinat i tres anys més per a la resta d'implicats per encobriment.

Aquest dimarts, ha arrencat el judici amb jurat popular a l'Audiència de Tarragona. Després de matar la víctima, es van desfer del cos al riu Ebre. La Guàrdia Urbana va trobar una mà del mort al maleter del cotxe d'un d'ells. Les defenses han demanat l'absolució.

Els lletrats de les defenses han demanat que els acusats declaressin en la primera sessió del judici, sol·licitant un canvi del guió judicial previst. Tots els investigats han optat per contestar només a les preguntes dels seus advocats. En les declaracions, que han estat curtes, els dos processats per un delicte d'assassinat han reconegut els fets que recull l'escrit acusatori del ministeri públic i de l'acusació particular, però han negat que actuessin amb traïdoria.

Tres dels altres quatre implicats en el cas, als quals estan acusats d'un delicte d'encobriment, també han reconegut els fets. Amb tot, aquests tres han afirmat que van actuar perquè tenien por. A més, una de les investigades per encobriment ha declarat que era «parella sentimental» d'uns dels principals acusats quan es va cometre el crim.

En la primera jornada del judici, també han declarat dos agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ells han explicat que un ciutadà els va alertar que un vehicle estava circulant en direcció contrària pel carrer Jaume Primer de Tarragona i que just acabava d'aparcar. En la seva intervenció, els policies han dit que van parlar amb el conductor i el copilot i que van veure que conduïa sota els efectes de l'alcohol. En el cotxe, han indicat també hi havia una menor.

Tot seguit, han detallat que els van identificar i que van comprovar que tenien antecedents penals. En l'escorcoll, els testimonis han afirmat que van trobar una «mà seccionada» dins d'una bossa, on hi havia restes orgàniques. «La versió que ens donaven era inversemblant; vaig fer un escorcoll superficial, mentre el company estava amb les persones, vam veure element estranys, botelles de salfumant i també una o dues destrals», ha assegurat un dels agents.

