Condemnen l'exalcalde de Roda i al secretari per prevaricació i malversació de cabals públics

L'Audiència de Tarragona ha condemnat l'exalcalde de Roda de Berà, Pedro José Figueiredo, i al secretari municipal el 2008, per un delicte continuat de prevaricació administrativa i un altre de malversació de cabals públics pel cas de les bestretes.

Els magistrats els imposen dos anys i dos mesos d'inhabilitació de càrrec públic per prevaricació i per la malversació dicten una pena d'un mes i quinze dies de presó, que poden substituir per una multa de 525 euros i sis mesos de suspensió de feina o càrrec públic. També hauran de pagar una indemnització conjunta i solidària de 3.000 euros a l'Ajuntament de Roda.

El tribunal ha absolt la treballadora que va exercir d'interventora entre el febrer i març de 2008, investigada per prevaricació.

