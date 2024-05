La segona Gala Drag de Reus queda marcada per les reivindicacions

La segona edició de la Gala Drag de Reus, organitzada pel col·lectiu H2O, va omplir la Palma davant l’expectativa de conèixer qui es coronaria com a reina de Reus. Un esdeveniment marcat per les actuacions i vestimentes agosarades i conduït per Lady Savannah, una drag queen que no deixa indiferent a ningú amb el seu glamur i humor.

La presidenta de l’associació organitzadora, Berta Mascaró, assegura que va viure la gala amb «emoció». «La primera gala va ser tot un èxit i el que volem és que la gent i les institucions s’ho creguin», afirma Mascaró, afegint que «aquí es reivindiquen moltes coses, com expressar-te com vulguis i que les drags són un espectacle per a tothom».

L’encarregada de donar el tret de sortida va ser La Tòxica, amb un ritme i posada en escena rítmic i frenètic, al costat de les seves ballarines, i una vestimenta acolorida. Tot un espectacle només comparable amb el Carnaval brasiler.

A continuació, va ser el torn de Maya Fox, amb una actuació impactant, no apta pels més aprensius. Però, el més rellevant, és que tot aquest art que desprenia ho feia amb tan sols 16 anys. «Si fas això amb només 16...», auguraven des del jurat.

La tercera en actuar va ser Astral Toto, amb un estil i caràcter descarat, la de Santa Coloma de Queralt no va deixar a ningú indiferent. Barbara Stardust va prendre el relleu. Al ritme de la darrera cançó d’Eurovisió que va representar a Espanya enguany, Zorra, va oferir una gran actuació.

Després de les dues drags més descarades i sense complexos de la gala, va ser el torn de Lady Chromatica, que es va desvirgar davant del públic reusenc amb la seva primera actuació com a drag. I, per acabar, va ser el torn de Miss Honey, en què l’adjectiu «potent» no fa justícia per descriure la coreografia més intensa de tota la gala.

Sis estrelles que brillaven sobre l’escenari, però tan sols una podia ser coronada com la nova reina. I, per a aquesta tasca, l’encarregada va ser Frida la Ter, guanyadora de la primera edició de la gala celebrada l’any passat, qui va col·locar la corona a Maya Fox com a nova reina de Reus en aquesta segona edició.

Una gala reivindicativa

Una gala que va oferir un espectacle únic a la ciutat, però que també va tenir el seu espai per les reivindicacions. Frida la Ter, sense perdre l’oportunitat, va aprofitar l’escenari per advertir que «per molt que hàgim avançat, encara queda molt per fer». «El passat dimarts vaig patir una agressió. En un local on anava a fer una actuació un noi em va xiular i, quan el vaig mirar, em va fer el gest de disparar-me. Per molt que sembli una cosa petita, no ho és», sentencia Frida la Ter.

