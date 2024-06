Una vintena de famílies de Tarragona lamenten que Educació no els ha assignat plaça d'I3 a cap dels centres sol·licitats

Una vintena de famílies de Tarragona han lamentat que des del Departament d'Educació no se'ls ha assignat plaça per als seus infants que el curs que ve cursaran I3 a cap dels centres que han sol·licitat durant el procés de preinscripció.

Això els obligaria a escolaritzar els fills en escoles de fora de la seva zona, la qual cosa els suposa dificultats en la conciliació. Després d'haver formalitzat queixes al Departament, aquest dijous els afectats s'han reunit amb representants dels Serveis

Territorials d'Educació a Tarragona. Segons han apuntat fonts dels pares, el dilluns rebran atenció personalitzada des d'Educació per tractar la situació i mirar de buscar una solució.

L'origen de la problemàtica segons les famílies seria un increment en la reserva de places per a alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE). Malgrat això des d'Educació han assegurat a l'ACN que «no hi ha una reserva establerta, sinó que es fa en funció de la detecció d'alumnat en situació de vulnerabilitat».

La intenció de tot plegat és «combatre la segregació escolar i millorar la distribució equilibrada de l'alumnat» entre els centres de la ciutat. Així, la reserva inicial serien dues places per grup «però després s'ha de modificar en funció de la detecció» de quants menors en situació de vulnerabilitat hi ha a cada zona educativa, han manifestat des del Departament.

Les famílies afectades han expressat que en algunes zones s'ha arribat a reservar fins a un 40% de les places, un extrem que neguen des d'Educació.

Els perjudicats temen que més enllà d'acabar en un centre de fora de la seva zona, aquest es trobi molt lluny del seu domicili. En aquest sentit, la configuració urbana de la ciutat, amb barris molt allunyats del centre, dificulta els desplaçaments.

Així, persones que resideixen al centre de Tarragona sembla que tindrien possibilitats d'anar a un centre de Sant Pere i Sant Pau. Una de les afectades és Marta Ribas, que lamenta que la logística per anar fins a aquest barri li suposaria haver d'agafar vehicle privat, haver de destinar una hora cada dia entre anar i venir i això li representaria tenir problemes per conciliar els horaris de l'escola amb els de la seva feina.

A la vegada, els perjudicats temen que a més d'acabar en un centre de fora de la seva zona, el que els assignin sigui d'alta complexitat. En un comunicat, han indicat: «demanem a les administracions implicades que la lluita contra la segregació escolar no deixi als nostres fills i filles com a danys col·laterals, ens obliguin a desplaçar-nos a altres poblacions o fins i tot a canviar de domicili».

Finalment, han denunciat que «cada any» hi ha famílies que fan la «picaresca» d'empadronar-se «de forma fraudulenta en domicilis on realment no viuen» per tal de tenir plaça en una escola que els convingui més.

Et pot interessar: