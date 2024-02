Educació preveu tancar 21 grups d’I3 i 1r d’ESO al Camp de Tarragona per al curs vinent

Des de CGT Ensenyament al Camp s’ha fet públic un informe en què es detalla municipi per municipi i centre per centre el tancament de 21 grups d’I3 i 1r d’ESO a l’educació pública que es preveuen per al curs 2024-2025 als Serveis Territorials d’Educació a Tarragona. Els municipis afectats són Aiguamúrcia, Bràfim, Cambrils, Constantí, la Selva del Camp, Reus, Valls, Vandellòs, Vila-seca, la Canonja, Mont-roig del Camp, Riudoms, Roda de Berà i Tarragona. En total, la pèrdua a nivell global és de 5 grups a I3 i 1 a 1r d’ESO, mentre que la concertada es manté amb 63 i 58 grups respectivament.

Des del sindicat denuncien «el model de país que vol construir ERC». Jorge Fernàndez, membre de CGT, explica que «ERC ha de triar si aprofita l’oportunitat per baixar ràtios, suprimir concerts i millorar la inclusió educativa o si manté els privilegis de l’escola privada». Al procés de preinscripció que començarà el proper dimecres 6 de març, els centres amb concert educatiu surten amb totes les places i tenen un marge de diversos cursos amb una demanda molt baixa perquè es plantegin tancar-hi un grup, la qual cosa, segons l’informe, genera greuges comparatius. Això és per la normativa que regula els concerts educatius. Fernàndez, però alerta que «no poden fer-ho servir com a excusa perquè ERC governa a Catalunya i dona suport al govern estatal».

Des de l’organització anarcosindicalista remarquen que, a banda de l’afectació social i de model educatiu que suposa el manteniment de concerts alhora que es van suprimint grups a l’educació pública, hi ha afectacions laborals directes. Alerten que aquestes supressions de grups en l’oferta educativa pública implica l’eliminació de llocs de treball de docents, però també d’altres figures com tècniques especialistes en educació infantil (TEEI) o monitoratge de menjador i d’activitats extraescolars. També critiquen casos concrets com els de creació d’instituts escola o els d’absorció de llars d’infants municipals.

Des de CGT també critiquen que les organitzacions sindicals no estan sent convocades a les reunions de les comissions de participació de les nou taules locals de planificació de l’oferta educativa que existeixen a les comarques tarragonines. Aquestes comissions no són vinculants, però des del sindicat destaquen que permet accés immediat a la informació de les places que es preveuen ofertar i els donaria més capacitat de reacció i mobilització. Des del sindicat recorden que la Junta de Personal Docent No Universitari van entrar per registre de manera unitària una petició als Serveis Territorials demanant, sense èxit, la regulació d’aquesta situació.

Les famílies d’alguns centres afectats, com ara l’Escola la Vitxeta de Reus, han començat a organitzar-se i mobilitzar-se. Així, Mercè Vallverdú, presidenta de l’AMiPA del centre, fan una crida a fer xarxa i preparar accions conjuntes amb altres centres del territori. De fet, des de fa setmanes han realitzat diverses accions com tallers de pancartes, concentracions als serveis territorials, berenar i batucada a la Plaça del Mercadal. Des de CGT, que donen suport a les reivindicacions i accions, recorden que «prendre els carrers és l’única via per aturar-ho».