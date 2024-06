La URV torna a oferir 58 graus en un context de demanda creixent per l'augment d'estudiants

La Universitat Rovira i Virgili (URV) torna a oferir 48 graus i deu dobles graus el pròxim curs. L'any passat, la demanda en primera opció per cursar la majoria de les titulacions va superar l'oferta de places. Entre les més demandades hi havia medicina, infermeria i Bioquímica i Biologia Molecular + Biotecnologia.

El nombre d'estudiants que accedeixen a la universitat ha crescut en els últims anys per les dades de natalitat. Enguany, per tercer any consecutiu, s'ha superat el nombre d'inscrits a les Proves d'Accés a la Universitat (PAU). A la URV, la matrícula de grau el curs 2023-24 va ser de 12.664 estudiants, un 2,6% més respecte al curs anterior. Aquestes xifres van suposar un nou rècord de matrícula a la universitat.

