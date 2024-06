Denuncien penalment 12 gestors i tres treballadors de gestories per falsedat documental

Els Mossos d'Esquadra del Grup de Recerca i Documentació de la Divisió d'Investigació Viària, durant el passat mes de maig, van detenir tres homes de 23, 32 i 33 anys i van denunciar penalment quinze persones més per un delicte de falsificació de document públic.

La investigació es va iniciar a principis de gener quan el Servei Català de Trànsit va informar als mossos que una persona havia presentat un escrit d'al·legacions on informava que algú havia posat quatre vehicles al seu nom sense la seva autorització. A més, també havia rebut diverses denúncies per infraccions de trànsit que ell no havia comès, però que suposadament ell n'era el titular.

Davant d'aquests fets, els mossos van iniciar gestions per esclarir els fets denunciats i identificar a la persona o persones responsables. Durant la investigació, els agents van esbrinar que hi havia fins a disset vehicles a nom de la víctima. Fins i tot l'afectat havia estat investigat per una unitat dels mossos, ja que alguns dels vehicles que havien posat al seu nom havien estat utilitzats per cometre robatoris i furts.

Tots els tràmits fraudulents es van fer a través de dotze gestories de diferents poblacions del territori espanyol, concretament a Barcelona, Rubí, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Lleida, Tarragona, Sagunt (València) i Andújar (Jaén).

Després de recollir els expedients de matriculació de tots els vehicles i analitzar tots els tràmits, els investigadors van denunciar penalment dotze gestors administratius i tres treballadors de gestories per delictes de falsedat documental. També van detenir tres persones com a responsables de sol·licitar en nom de la víctima i sense el seu consentiment la transferència dels vehicles.

Des que la Direcció General de Trànsit va externalitzar, a través d'un acord amb el Col·legi de Gestors, la tramitació telemàtica de les transferències de vehicles, el frau en aquest tipus de tràmit ha augmentat exponencialment.

El Reglament General de Vehicles exigeix el DNI original de comprador i la signatura d'aquest per fer la transferència d'un vehicle. Tots els gestors investigats van ometre aquest pas i van certificar que la còpia del DNI de la víctima que es feia servir era còpia de l'original, sense comptar amb l'autorització del titular del document.

Els detinguts van quedar en llibertat després de declarar a comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan siguin requerits.

