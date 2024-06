Mancomunar els transports, una prioritat per a Viñuales

Mancomunar els transports com a primera prioritat en la futura Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona. Aquest és l’objectiu de l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, qui assenyala que els transports han d’anar per davant d’àmbits com l’energia o l’habitatge. «La concessió del transport de la Generalitat finalitza l’any 2028 i no s’hauria de renovar», indica Viñuales.

Els grups tècnics encarregats de marcar el full de ruta de l’àrea metropolitana ja s’han reunit, i probablement quan passi l’estiu ja hi haurà els resultats dels informes. Aquests marcaran les necessitats i requeriments del territori, així com també els àmbits en els quals es començarà a actuar. «Els transports són la prioritat. Ens agradaria que ja no tornessin amb la mateixa fórmula quan s’acabi la concessió al 2028, volem la governança del transport públic des de l’àrea metropolitana», subratlla.

Mancomunar els transports de Reus i Tarragona «significaria tenir una Empresa Municipal de Transports menys deficitària», manifesta Viñuales. «Tot i que hàgim de posar diners nosaltres en l’àrea metropolitana de transport, posarem menys dels que estem pagant ara», afegeix.

No descarta la gratuïtat

Mancomunar el transport significaria que les empreses municipals de Reus i Tarragona s’unissin. En aquest context, el batlle tarragoní no descarta una gratuïtat del servei, una de les promeses per a la seva ciutat. «És possible plantejar-ho en zones interurbanes. No descartem res, amb el transport ferroviari hi ha hagut bons de l’Estat que han fet que sigui gratuït per a moltíssima gent», defensa Viñuales.

Malgrat tot, ara la prioritat de l’equip de govern socialista és renovar la flota d’autobusos tarragonins, amb una antiguitat d’entre els 18 i els 20 anys. Per a fer-ho, es preveu una despesa anual d’uns 3 milions d’euros. La primera compra ja s’ha licitat i s’invertirà en 4 vehicles elèctrics, que s’han prioritzat davant dels autobusos d’hidrogen. «Posar autobusos gratuïts que s’espatllen gairebé cada dia no és el que vol la gent», acaba dient l’alcalde.