Tres tarragonins reben una beca per estudiar a les millors universitats del món

Edgar Moreno Martínez, Lara Mudarra Barros i Álvaro Ribot Barrat, estudiants de Tarragona, han rebut una beca de la Fundació 'la Caixa' per cursar un postgrau al Regne Unit i els Estats Units, concretament a la University of Cambridge, la University of Oxford, i la University of Harvard, respectivament.

En la cerimònia de la 42a edició de lliurament de Beques de la Fundació 'la Caixa', presidida per Sa Majestat el Rei, s’han entregat 100 beques de postgrau a l’estranger a universitaris seleccionats a la convocatòria del 2023. El programa té l’objectiu fomentar el talent dels estudiants més destacats mitjançant l’ampliació de la seva formació en algunes de les millors universitats del món.

Edgar Moreno Martínez cursa un màster en Matemàtiques Pures en la University of Cambridge (el Regne Unit). Nascut a Tarragona, és graduat en Matemàtiques i en Enginyeria Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya amb un treball final de grau sobre la Teoria de Jocs Algorítmica realitzat en la University of Maryland (els Estats Units).

Lara Mudarra Barros cursa un màster en Dret en la University of Oxford (el Regne Unit). Nascuda al Vendrell, és graduada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i diploma en Estudis Jurídics per la University of Oxford. Jove investigadora especialitzada en Dret Romà, cursa un màster centrat en l'estudi de la manumissió de les dones esclaves en l'Antiga Roma i les discriminacions que van sofrir les dones esclaves i que no sofrien els seus homòlegs masculins. Àmbit temàtic que espera continuar amb un doctorat.

Álvaro Ribot Barrat cursa un doctorat en Matemàtiques Aplicades en la University of Harvard (els Estats Units). Nascut a Tarragona, és graduat en Matemàtiques i Ciència i en Enginyeria de Dades per la Universitat Politècnica de Catalunya, fent el seu treball final de grau al Massachusetts Institute of Technology (els Estats Units). Ha treballat com a becari científic de dades en HP, i com a becari de recerca al Barcelona Supercomputing Center.

«El programa de Beques és un dels més antics i emblemàtics de la Fundació 'la Caixa'. Va néixer el 1982 amb l'objectiu d'oferir a ments brillants del nostre país l'oportunitat de formar-se a les millors universitats dels Estats Units. Durant aquests 42 anys, el programa no ha parat de créixer, ha incorporat nous països de destinació i ha sumat, anualment, nou talent a una xarxa de becaris que ja supera les 6.000 persones», ha explicat Isidre Fainé, president de la Fundació 'la Caixa'.

