La URV impulsa una iniciativa pionera per atreure estudiants extutelats

La Universitat Rovira i Virgili ha impulsat un programa pilot anomenat Amb-Èxit-Ed per atreure a la universitat nois i noies tutelats, un col·lectiu al qual generalment, sovint per prejudicis, se’l manté allunyat i poc informat dels estudis superiors. La iniciativa, que rep el suport del Departament de Drets Socials, s'ha implantat aquest curs 2023-24.

Un cop a la universitat, se’ls faciliten ajudes econòmiques, bàsicament per dinar al campus i adquirir el material necessari per a les pràctiques, i se’ls informa dels tràmits administratius i dels serveis que els ofereix la universitat.

La Laura, un dels cinc alumnes de primer de grau —oficialment extutelats ja que la tutela s’acaba als 18 anys— que s’han acollit al programa, està molt contenta d’haver escollit finalment la URV i de com li està anant el primer curs de Pedagogia, però sobretot del suport que té i de saber que pot recórrer a algú (el programa compta amb professorat referent per a cada titulació) si té qualsevol dubte o problema. «Em mantenen informada i es preocupen per mi, però sense estar-me massa a sobre, que també s’agraeix», afirma.

De fet, Carme Garcia Yeste, promotora del programa inspirant-se en un de similar de la Universitat del País Basc, valora de manera molt positiva el funcionament del curs pilot i destaca que, més enllà de les beques concedides, la clau és la informació. «El problema principal és que el col·lectiu tutelat no sap de quins avantatges disposa, com ara les places reservades que té cada universitat pública (una per grau) o la gratuïtat a les EOI. Quan s’aprova alguna nova llei, costa que les persones a qui va dirigida se n’assabentin. I després hi ha molts dubtes en els tràmits, que no són fàcils, en els requeriments de les beques… I que no es trobin, per exemple, amb el que li va passar a l’Olga», assegura Yeste.

L’Olga Sánchez, que viu amb una família d’acollida des de molt petita, no ha pogut entrar al programa ja que estudia a la Universitat (cursa segon), però va ser clau en l’elaboració. Com apunta Garcia Yeste, va patir en la pròpia pell aquesta manca d’informació que el programa vol pal·liar. «Jo estudio Fisioteràpia, i em vaig matricular a primer a l’EUSES, el centre privat de Tortosa adscrit a la URV, perquè no sabia que, com a tutelada, comptava amb una plaça a la universitat pública», lamenta, i afegeix que el segon curs sí que l’ha pogut fer a la URV gràcies a les gestions i la implicació del personal.

Un cop de mà imprescindible

Així, l’experiència de l’Olga i d’altres nois i noies va ser clau per identificar les necessitats dels tutelats i ajudar Carme Garcia Yeste i Regina Gairal a dissenyar el programa. «Es tractava que ens diguessin amb què els hauria agradat comptar quan van entrar a la universitat. Per exemple, tothom va coincidir que la beca menjador és bàsica. Així, doncs, el programa neix sobretot de les seves propostes, ja que són els qui millor coneixen la realitat del col·lectiu», afegeix Garcia Yeste.

A més, l’Olga participa en les xerrades informatives i dona un cop de mà en alguns tràmits, com en la sol·licitud de beques, tema en què assegura que és tota una experta. «Si la meva experiència serveix perquè altres persones puguin entrar a la universitat de manera assequible, fantàstic. La universitat no és fàcil per a ningú, però com a mínim que el col·lectiu tutelat no pateixi més obstacles que la resta, que disposin de les mateixes oportunitats», sentencia l’Olga.

Els 18 anys és un moment crucial per aquest col·lectiu, perquè han de prendre decisions vitals. «Com que en aquest punt, en què realment encara són molt joves, se’ls planteja que han de volar sols, sobretot els que han estat en centres d’acollida, i se’ls han d’explicar tantes coses, que sovint no hi ha lloc per parlar-los de la universitat, per no atabalar-los més». Des de la URV, «insistim molt als responsables d’aquests centres d’acollida que incorporin la universitat com una possibilitat més per a ells, i que des del programa ja ens preocuparem d’ajudar-los. Si alguna cosa els pot canviar la vida és la universitat», afirma la coordinadora del programa.

Pel que fa als prejudicis, l’Olga reivindica que no se’ls ha de fer creure que no valen per estudiar, tal com passa sovint. «Que provinguem d’entorns complicats no vol dir que no tinguem lloc a la universitat, que no es pugui apostar per nosaltres», assegura. La Laura, per la seva banda, té clar que més endavant s’involucrarà en el programa de mentoratge, també previst en el pla, per ajudar els nous alumnes universitaris.

Carme Garcia Yeste ja pensa en el proper curs, de fet, ja van fer la xerrada informativa per al curs vinent als nois i noies tutelats dels instituts del territori, alguns dels quals ja s’hi han posat en contacte, de manera que són optimistes per omplir les deu places previstes de primer en un programa que ja té pressupost per als propers quatre anys.

