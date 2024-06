Divendres estaran disponibles els Bons Comerç TGN no utilitzats

Aquest divendres 7 de juny es tornen a posar en circulació els Bons Comerç Tgn. Es tracta dels cupons que han caducat de les persones que se’ls van descarregar fa una setmana i no els han gastat. Cal recordar que la validesa per gastar-los és d’una setmana; en passar la setmana si no s’han gastat caduquen i es tornen a posar en circulació.

Per tant els bons descarregats dissabte no gastats es tornaran a posar en circulació a partir de dissabte i així successivament. Com a l'inici de la campanya, podran descarregar 4 bons de 5 € cadascun amb un total de 20 € per ciutadà, els bons tindran una durada setmanal i no es permetrà repetir l’obtenció si no s’ha fet ús dels anteriors, prioritzant així la màxima difusió entre la població.

Els bons es podran tornar a descarregar a la pàgina web bons.tarragona.cat i a la guingueta de la Rambla Nova al costat de la Font del Centenari.

Segons les dades de la Conselleria de Comerç d'aquest dijous a les 12 h, els 30.000 bons disponibles es van exhaurir dimarts al migdia i s'han utilitzat 16.353 en un total de 6.322 compres i per un import de 81.765 € (l'import total dels bons és de 150.000 €). Això significa que s'han gastat més del 50% dels bons i, segons les estimacions de la Conselleria avui està previst que s’arribi al 65%. La previsió és que cap al 21 de juny estiguin esgotats tots els bons ofertats.

Pel que fa a les dades dels comerços, en total s'han inscrit a la campanya 167 establiments de diferents tipologies i àrees de la ciutat. Destaca especialment el fet que la restauració ha registrat ja l'ús de 280 bons. Per sectors, l'alimentació, la moda, el calçat i la parafarmàcia lideren el rànquing de bons utilitzats.

Els Bons Comerç són un sistema per fomentar les compres al comerç de la ciutat gràcies als bons descompte de 5 € que es podran bescanviar als establiments comercials, de serveis, hostaleria i restauració de la ciutat. En la seva tercera edició, els bons disponibles són un total de 30.000 amb una dotació de l'Ajuntament de Tarragona de 150.000 EUR.

