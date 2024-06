Begoña Guzmán : «Els joves i els agents culturals són motors de canvi per a un futur sostenible»

Què són l’Agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, els anomenats ODS?

«És una agenda pactada i aprovada per tots els estats membres de les Nacions Unides. Es va aprovar el 2015, i contempla uns objectius amb les seves metes concertes, així com una sèrie d’indicadors. A més, té el valor afegit que, en el procés d’elaboració i redacció, es va tenir en compte a la societat civil. Suposa un pas endavant respecte a l’agenda anterior, els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM). Ara s’entén que els drets humans es vulneren en tots els països del món i, per tant, tots els estats i governs han d’identificar aquestes febleses i actuar».

En el global d’aquests objectius hi ha aspectes que fan referència a la cultura?

«Abans de l’aprovació es demanava que la cultura fos un dels objectius sostenibles. Finalment, per diverses raons, no es va acordar un objectiu específic per a la cultura. No obstant això, hi és present de manera explícita en altres objectius. Per exemple, en l’objectiu de desenvolupament sostenible número 4. Concretament, en la Meta 4.7, s’afirma que, quan parlem d’educació de qualitat i d’educació per al desenvolupament sostenible, aquestes han de contemplar l’educació en diversitat cultural. I també que la cultura contribueix a aquest desenvolupament sostenible. O en el número 11, que té a veure amb ciutats i comunitats sostenibles i habitables, en què es demana un compromís en la protecció, conservació, promoció i salvaguarda del patrimoni cultural, material i immaterial. En definitiva, encara que no hi ha un objectiu específic sobre cultura, les persones vinculades a l’agenda fem una lectura de com aquesta pot contribuir a cadascun dels objectius».

De de quina manera ho pot fer?

«Doncs, per exemple, és evident la relació entre educació i cultura. Amb l’educació artística i cultural l’alumnat es beneficia d’uns coneixements i unes aptituds que promouen el diàleg, l’escolta activa, el coneixement, l’empatia, o el pensament crític. Després, quan parlem de reducció de la pobresa, es pot observar des d l’àmbit de la cultura, perquè hi ha persones que no hi poden accedir ni participar. O si pensem en la reducció de les desigualtats per qüestions de gènere, per exemple, la cultura pot contribuir tant en la promoció de les carreres professionals de les dones com en la creació de noves narratives que tinguin a veure amb la diversitat. I no hem d’oblidar que, des de la cultura també es pot contribuir al creixement econòmic sostenible a través d’indústries culturals. O al desenvolupament mediambiental sostenible a través dels coneixements i les pràctiques al voltant del patrimoni cultural immaterial. En definitiva, hi ha moltes variables que expliquen de quina manera la cultura contribueix a aquestes dimensions socials, econòmiques i mediambientals».

Quins agents s’han d’implicar en aquesta missió?

«Una de les qüestions que promou l’Agenda 2030 és precisament el de les aliances. Un dels seus lemes és No deixar a ningú enrere. Des d’UN Etxea hem canviat una mica aquest lema per Totes juntes. Només podem imaginar i construir un futur sostenible divers, just i pacífic si ho fem amb totes les parts. Des de la ciutadania fins a l’acadèmia, passant per les universitats, que aporten reflexió i recerca, i també amb les empreses: el sector privat ha de comprometre’s no sols amb la part mediambiental de l’agenda sinó amb les altres dimensions. I, per descomptat, els governs».

Parleu de la joventut com a principals agents del canvi.

«Per descomptat. Cal que trobem la manera de fer-los participar en aquests espais de reflexió, cocreació, col·laboració i construcció. Se n’han de sentir part i, de fet, des de les mateixes Nacions Unides ja s’estan generant aquests espais perquè puguin contribuir amb el seu discurs. Després, també són importantíssims els agents culturals i creatius. Aquest sector ha treballat aquest enfocament de drets humans i sostenibilitat des de molt abans que s’aprovés l’Agenda».