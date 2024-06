Més de 250 nens ucraïnesos visiten PortAventura World gràcies a la fundació de Sor Lucía Caram

«Alguns dels nens estaven tremolant de l’emoció per venir a PortAventura». Així va descriure Sor Lucía Caram l’ambient que es palpava entre els 250 infants ucraïnesos que van visitar el parc temàtic aquest dimecres, acompanyats d’un equip de 30 persones, entre tutors i psicòlegs.

Aquesta activitat forma part de les vacances que Sor Lucía Caram, a través de la Fundació del Convent de Santa Clara, ha organitzat pels membres d’un centre d’acolliment de nens orfes que havia obert la guàrdia fronterera d’Ucraïna.

«El que ens va sobtar més d’aquell espai és que ells no somreien, i tenien la mirada perduda», va explicar Caram. Així, va començar a establir els contactes necessaris per poder organitzar les vacances, amb converses amb el Ministeri de Defensa i diferents entitats catalanes, com la Fundació PortAventura.

Caram i els 250 nens ucraïnesos, amb edats d’entre 12 i 16 anys, a més del seu equip de suport, es van enlairar amb un avió militar el 3 de juny, que els va deixar a Girona, des d’on es van dirigir a Lloret de Mar, on s’allotjaran la resta de vacances. A banda de la visita a PortAventura, la programació inclou excursions a Barcelona, concretament a la Sagrada Família i al museu del FC Barcelona; a Montserrat; a l’Estartit, per fer vela; i al parc aquàtic de Lloret de Mar.

Caram va explicar que els infants van passar per un procés de preparació abans del viatge, i que, quan finalitzi, seran atesos per un equip de psicòlegs: «No els volem privar de l’oportunitat de tenir un descans per la por que senten de tornar després. Necessiten un espai de descompressió», expressa Caram, i afegeix que els nens agraeixen aspectes de les vacances com «poder dormir tot seguit».

Una branca més del Dreams

Per la seva banda, el president de la Fundació PortAventura, Ramón Marsal, va expressar que per ells aquest projecte es tracta d’un «dreams més que ens hem marcat com a objectiu». «Tots els nens tenen dret a l’oci», va expressar, i va afegir que «des de la fundació volem facilitar l’accessibilitat al parc. No entenem que una part de la societat no pugui gaudir d’aquest espai per raons econòmiques o socials».