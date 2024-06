La Granja es vesteix de festa

El barri de La Granja de Tarrragona celebrarà les seves festes des del dijous, 6 de juny, fins al diumenge 9. Durant quatre dies hi haurà activitats per a tots els gustos i edats, amb un complet programa en el qual destaquen la música, la gastronomia o el floklore tradicional.

Els actes es duran a terme al carrer Gran Canaria, enfront de la seu de l'associació de veïns de La Granja, entitat organitzadora amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona i la Federació Segle XXI.

Les festes començaran el dijous a les 20.00 hores amb un berenar/sopar de jubilats que estarà ambientat amb música. Els tiquets es poden adquirir fins a aquest dimarts.

La jornada del divendres arrencarà a les 17.30 amb un ball de col·legis i continuarà amb una exhibició de ball i una altra de karate, a càrrec de Shinus Dansa i Shinus Sport, i acabarà amb les actuacions de Ritmo de la Rumba i Leopardo de la Habana.

El dissabte, les activitats s'allargaran durant tot el dia. Per a començar, a les 9.30, hi haurà gegants i capgrossos i, a continuació, una xocolatada popular. Posteriorment hi haurà un taller infantil i un pintacares a càrrec de l'agrupació Escolta Gelsto, una exhibició de ball en línia amb Lourdes Augè i, ja al migdia, un vermut i, després, una fideuà popular (a les 14.30 als jardins del parc Félix Rodríguez de la Fuente). La programació de la tarda començarà a les 19.30 amb una exhibició i masterclass de Zumba amb Yoli acompanyada dels jubilats i seguirà amb un sopar de germanor, l'encesa a càrrec de Foc i Gresca Infantil, el pregó i la revetlla popular (22.30) amb el grup Fusión Music.

El diumenge començarà a les 9.30 amb la colla de Diables Gripafoc i s'estendrà durant tot el dia amb una xocolatada popular, una gincana de bàsquet a càrrec del ADT, una exhibició de ball amb l'academia Cuerpo y alma i, ja al migdia, una festa holi seguit de la festa de l'escuma, un vermut i, després, una paella popular (14.30 al parc Félix Rodríguez de la Fuente). Continuarà a la tarda amb exhibicions de flamenc i ball a càrrec de la companyia Alma flamenca de Marisol, a les 21,30h ball i animació amb Sixto Duque Salsixto i es finalitzaran les festes a les 22.30, amb l'encesa a càrrec de Gripafoc.

«Les festes de La Granja són de les més significatives de Tarragona. Esperem que les gaudeixin no sols els veïns del barri sinó qualsevol persona que vulgui venir. El programa és per a tots els públics i per a gaudir en família», assegura Francisco Rosillo, president de l'associació de veïns de La Granja.

