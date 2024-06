La DO Tarragona supera les 20.000 consumicions venudes a la Fira del Vi

La Denominació d’Origen Tarragona ha celebrat aquest cap de setmana una nova edició de la seva Fira del Vi, la qual ha estat tot un èxit. Durant els tres dies de fira s'han venut més de 20.000 consumicions.

Els assistents han pogut maridar els vins dels 16 cellers participants amb les propostes gastronòmiques d’algunes de les parades del mercat, sumant així atractiu a una fira que sempre ha tingut una bona acollida entre els tarragonins. Els cellers celebren l’assistència d’un públic jove i que està especialment interessat pel món del vi i en saber quin vi tasta, de quina zona de la DO prové, la seva varietat i d’altres detalls.

També els actes previs a la fira han tingut una molt bona acollida entre el públic, tant el tast de vins compartit amb la DO Montsant, celebrat a l’Espai Turisme de Tarragona, com especialment el tast La Música del Vi, celebrat a les Escales de la Catedral en obert per a tothom, i on es van poder maridar els vins de la DO Tarragona amb la música del duet Marta & Gregori.

Des de la DO Tarragona celebren aquesta bona acollida a una setmana d’actes organitzats en el marc de la Fira, i el suport i la col·laboració rebuda per part de l’Ajuntament de Tarragona, Mercats de Tarragona i Turisme de Tarragona. D’igual manera, animen el públic a continuar gaudint dels vins de la DO Tarragona a la resta d’actes que des del Consell Regulador preparen per als pròxims mesos.

Et pot interessar