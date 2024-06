El Port de Tarragona, nou escenari del festival TAU de música antiga

El festival TAU de música antiga de Tarragona estrenarà enguany dos nous escenaris, situats a tocar del mar. D'una banda, la pèrgola del Serrallo acollirà l'espectacle inaugural el 14 de juny -entrada gratuïta- a càrrec d'Arianna Savall i Petter Udland Johansen, que combinaran música antiga i folklòrica de temàtica marinera. De l'altra, el concert de cloenda el 22 de juny al Tinglado 1 de l'Ensemble O Vos Omnes, amb un repertori de Bach i Buxtehude.

Al mig, dos concerts a la catedral, el dia 15 protagonitzat per la cantant tarragonina Marta Mathéu amb obres que mostren la influència italiana al barroc català; i el 21 de juny a càrrec de Camerata Patrimonio Sonoro, que va guanyar el concurs Talent TAU del festival per joves músics.

Després que l'edició de l'any passat no se celebrés, el certamen torna durant dos divendres i dissabtes. «Torna per quedar-se», ha afirmat la consellera de Turisme de la ciutat, Montse Adan. Una de les intencions és acostar la música antiga a tots els públics i per això el concert inaugural serà gratuït i amb un repertori que «és una porta fàcil» per entrar-hi, ha destacat el director artístic del festival, Xavier Pastrana. Serà a més, la primera vegada que l'organització programa un espectacle a l'aire lliure.

L'endemà, la soprano tarragonina Marta Mathéu oferirà l'espectacle In canto al claustre de la catedral. El repertori estarà format principalment per compositors catalans que van rebre influències del barroc italià, com Joan Rossell, Jaume Caselles, Josep Duran, Domènec Terradellas. De Rossell, que va ser mestre de capella de la catedral de Tarragona, Pastrana i Mathéu han recuperat la partitura de la peça Himne a Santa Tecla, que es troba als arxius de la mateixa catedral.

Aquestes influències italianes també es percebran en el concert de Camerata Patrimonio Sonoro, la formació dels joves músics Miguel Bonal -viola de gamba- , Guillem Reyes -tiorba- i Carlos Bonal -flauta de bec- que actuaran el 21 de juny a la catedral. En aquest cas però els compositors seran principalment ibèrics.

El cicle es tancarà l'endemà 22 de juny al Tinglado 1, un espai on mai s'hi han fet concerts d'aquestes característiques. «Hem provat l'acústica i creiem que pot funcionar», ha remarcat Pastrana. Hi haurà 300 localitats disponibles per escoltar la cantata número 4 de Bach i peces de Buxtehude de la mà de l'Ensemble O Vos Omnes, liderada pel mateix Pastrana. «És una cantata d'un Bach molt jove, de 23 anys, influït per Buxtehude», ha destacat el director artístic.

Les entrades costaran 15 euros per concert i hi haurà disponible un abonament per 35 euros.

