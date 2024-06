Desarticulen una organització criminal a Tarragona per estafar més de 700 víctimes amb l'ús fraudulent del DNI

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria del Reus, conjuntament amb agents de la Unidad Orgánica de Policia Judicial de la Guardia Civil, van desarticular una organització criminal que operava principalment a Tarragona i que obtenia diners mitjançant la utilització fraudulenta de DNI sostrets o fotografiats de terceres persones, amb els quals contractaven crèdits online i compraven telèfons mòbils d’alta gamma i altres productes de luxe a internet.

La investigació va iniciar-se al 2023, en detectar-se un increment significatiu de furts i robatoris de DNI a diverses zones d’estiueig de la Costa Daurada. Un centenar de les denúncies d’aquests il·lícits penals es van presentar a les comissaries del Cos de Mossos d’Esquadra i la resta davant la Guardia Civil.

Immediatament, ambdós cossos policials van constituir un equip conjunt d’investigació ECI que, a principis de novembre de 2023, va identificar l’existència d’una organització criminal amb un estructura estable i una distribució de rols i funcions entre els seus membres, amb un únic objectiu, el de cometre estafes a gran escala.

El modus operandi començava amb la compra de les dades identificatives de terceres persones, obtingudes mitjançant el furt o robatori del mateix DNI de la víctima, o a través de captures fotogràfiques fetes per alguns dels membres de l’organització criminal mentre treballaven en diversos centres d’oci de Tarragona i Reus.

Un cop obtingudes les dades, entraven a les pàgines web d’empreses creditícies i comprovaven mitjançant una simulació, si amb aquelles dades podien tenir accés a un crèdit.

En cas afirmatiu i per tal de formalitzar el crèdit, l’empresa creditícia els demanava altres dades com el lloc de treball, la nòmina o l’antiguitat. Aquesta tasca era efectuada per altres membres de l’organització, i la obtenien mitjançant la introducció de les dades personals a la web de la Seguretat Social.

Amb tota aquesta informació necessitaven realitzar un últim pas, la falsificació de la nòmina i la d’un certificat bancari que acredités la domiciliació d’un rebut d’aigua, de llum o de qualsevol altre subministrament o servei.

Un cop arribat fins aquí, l’organització criminal, mitjançant un compte bancari fals sol·licitava per internet crèdits d’entre 3.000 i 5.000 euros, i compraven també online telèfons d’alta gamma i altres productes tecnològics de luxe.

En algunes d’aquestes pàgines web on adquirien els telèfons, podien contractar targetes de crèdit, fet que ho aprofitaven per sol·licitar-les i usar-les posteriorment en casinos, caixers i altres serveis.

Els productes de luxe comprats eren enviats a determinats indrets i recollits arreu del territori nacional per altres membres de l’organització. En el cas dels telèfons mòbils eren venuts posteriorment en botigues de Reus i Tarragona amb la connivència dels seus propietaris que obtenien així diners en metàl·lic.

En el transcurs de la investigació es va detectar que en alguns casos, per tal d’obtenir un finançament ràpid de terminals d’alta gamma, l’organització tenia un col·laborador que treballava per a una important empresa de telefonia, i que s’encarregava de que la documentació aportada per la organització criminal fos aprovada i tramitada amb més celeritat.

Durant el 2023 l’organització va començar a tenir problemes per obtenir finançament en algunes empreses a Catalunya. Això va obligar els autors a desplaçar-se a altres punts de l’estat com ara València i Saragossa, per continuar desenvolupant la mateixa activitat delictiva.

El novembre del 2023 els agents d’ ambdós cossos policials van detenir 19 persones com a presumptes autores de diversos delictes d’estafa, falsedat documental, tots ells en el marc de la pertinença a grup criminal. A més, es van efectuar un total de 7 entrades i perquisicions, 6 a domicilis i 1 a una empresa. Es van resoldre així 121 il·lícits penals.

En una segona fase, i gràcies a la informació obtinguda de les evidències aconseguides durant les diverses entrades i escorcolls l’any 2023, es van aconseguir multitud d’indicis de criminalitat que van permetre la identificació i detenció d’altres 20 membres de l’organització criminal.

En aquesta segona fase s’han resolt ja 267 fets denunciats davant el cos de Mossos d’Esquadra, 38 dels quals corresponen a delictes comesos al Baix Camp i al Priorat.

Fins ara, es calcula que el total aproximat defraudat per aquesta organització ascendeix al milió d’euros amb més de 700 víctimes.

No es descarta que aquestes xifres s’incrementin ja que moltes persones no son coneixedores que es troben a la llista de deutors d’ASNEF. Actualment la investigació continua oberta.

