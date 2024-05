Per un ‘reggaeton’ respectuós, igualitari i vocalitzat

El Teta, Festival Feminista de Tarragona, arriba aquest cap de setmana a la seva tercera edició. Un dels plats forts del programa és el concert de Muchapepper, alter ego de Pepa Solana, més coneguda com a Pepper Solana. Aquesta cantant espanyola resident a Nova York es va fer viral quan va denunciar com costa d’entendre alguns cantants de reggaeton. Solana acabaria publicant la cançó Vocaliza, en què exposava tots els clixés d’aquest tipus de música.

Altres títols de Muchapepper, com Micromachismos, Los Pitos i Las Tetas, Black Lives Matter o Lo Googleo també donen pistes sobre el compromís d’aquesta cantant amb la igualtat, el respecte o la pluralitat física o afectiva. I, tot plegat, sense renunciar ni al perreo ni a ritmes de la música urbana actual, com el pop, el trap o el reggaeton.

«Muchappeper és gairebé un experiment social. Feien falta lletres de contingut més respectable sobre les dones i altres col·lectius. Som una plataforma de suport a tothom, sense la voluntat de fer ombra a ningú. Però hi ha persones que, si no els posem veu, resten ignorades», explica.

Respecte a la seva creuada perquè les lletres s’entenguin bé, Muchappeper apunta a l’autotune, «que per als músics és una eina útil», però també pot «acabar substituint la necessitat de tenir una mica d’art». En aquest sentit, afirma, se n’abusa, tot fent que es perdi l’essència: «Hi ha gent que no canta bé, que no escriu, que no té presència escènica ni un impacte social… Qualsevol val, amb la condició que tingui seguidors a les xarxes».

Una altra qüestió de la que Pepper Solana ha fet bandera és el respecte pels cossos no normatius que sintetitza en cançons com Gordita. Ella mateixa ha tingut experiències que l’han marcat: «Jo ho vaig viure ja des de petita. Em van arribar a oferir gravar si em feia una liposucció. També m’he sentit dir potes d’elefant perquè soc una noia amb corbes…».

La Pepper explica que la pressió és molt més forta a Espanya que als Estats Units: «Allà, amb la meva talla 38, soc d’allò més normal. Aquí, si fas més d’una 34, ja tens un problema». Tot això, insisteix, «fa que els nostres valors morals es perdin». Ella es declara «entusiasta del talent», i reivindica que «cal educar les noves generacions».

El concert de Muchapepper es farà al Camp de Mart dissabte a les 21 h. El preu de l’entrada és de 15 euros i dona dret a veure també les actuacions de María José Llergo, Chica Sobresalto i Ketekalles, a partir de les 18 h. «A Tarragona hi posarem tota la nostra energia», assegura.

Quant al fet d’actuar al Teta, afirma sentir-se «encantada d’oferir la Muchapepper més reivindicativa en un espai tan al·lucinant, i envoltats d’artistes que desborden talent i amb tantes coses a dir en aquest camí cap a la igualtat».