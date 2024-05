Tarragona reforça els serveis adreçats a la petita infància amb alumnes d'FP Dual

L'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET) reforça els serveis adreçats a la petita infància amb la incorporació de diversos alumnes de Formació Professional Dual que estan cursant el Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) d'Educació Infantil a l'Institut Vidal i Barraquer. L'alumnat s'incorpora aquest mes de juny i prestaran servei a totes les activitats de petita infància que ofereix l'IMET durant un any.

Es tracta d'una iniciativa que l'IMET recupera amb la voluntat de dotar de més recursos tots els serveis adreçats als infants d'entre zero i sis anys i a les seves famílies com són l'Espai Nadó, l'Espai Familiar i el cicle d'Arts en Família, a banda de les nou llars d'infants municipals.

La formació professional dual aposta per la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels i les estudiants. L'alumnat cursa una part del currículum al centre formatiu i l’altra part, l'obté mitjançant activitats formatives i productives a l'empresa.

L'etapa a l'Ajuntament de Tarragona d'aquests joves es divideix en dues fases: la primera és de 100 hores de pràctiques per familiaritzar-se amb el funcionament de les llars d'infants, i a partir del pròxim 17 de juny, començarà el contracte remunerat fins al 30 de maig de l'any vinent.

Amb aquesta iniciativa, l'IMET aposta per la modalitat dual, tant per l'excel·lent oportunitat de formació per a l'alumnat, com per la possibilitat de la corporació de poder prestar un millor servei públic a la ciutadania.

