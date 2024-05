L’estrany i misteriós ritual que ha aparegut davant de la Tabacalera

Un estrany i misteriós ritual va aparèixer aquest dissabte a la nit davant de l’edifici de la Tabacalera a Tarragona. Pel que sembla, algú va decidir fer una espècie d’altar, en el lateral de la calçada, que estava format per set cigarros, que van ser encesos i col·locats en posició vertical, tres roses vermelles, una ampolla de cervesa i, finalment, una ampolla i un got de brandi de la marca Terry.

Aquest ritual, com no podia ser de cap altra manera, va sorprendre a aquells que passaven per la zona, que no van trigar en publicar-lo i fer-ho viral a les xarxes socials. De fet, són molts els usuaris que s'han pres amb humor aquest misteriós ritual a Instagram, on es poden llegir comentaris com: «7 cigarros, 3 roses, 1 ampolla i 1 cervesa. Algú veu a Wally?» o «si l’edifici de la Tabacalera parlés...».

D’altra banda, una usuària ha comentat la publicació fent una anàlisi de l’altar i ha explicat que «en rituals de purificació, el tabac serveix com a antídot per allunyar a les forces malignes, el licor s’utilitza per recordar els grans esdeveniments agradables durant la vida, mentre que les roses vermelles representen l’amor i el respecte, a més de ser símbol de la passió».

Et pot interessar: