El govern d'Altafulla aprova el procés per determinar l'alteració del terme municipal respecte Tarragona

El ple d'Altafulla aprova inicialment el procés per determinar l'alteració del terme municipal.ACN

El ple d'Altafulla ha aprovat inicialment el procés per determinar l'alteració del terme municipal respecte Tarragona, amb què el municipi podria guanyar 70 hectàrees. En la sessió extraordinària d'aquest dijous, la proposta només ha rebut el suport de l'equip de govern, mentre que el PSC i Alternativa Altafulla s'han abstingut.

L'oposició ha coincidit en recriminar a l'alcalde Jordi Molinera les formes per tractar la qüestió envers l'alcalde de Tarragona Rubén Viñuales, però també li han criticat «manca de transparència». Per la seva part, Molinera ha insistit que s'obrirà un procés participatiu tant de la ciutadania com d'administracions i que serà la Generalitat qui acabi determinant la delimitació final del terme municipal.