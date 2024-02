Altafulla demanarà a Tarragona canviar el límit del terme municipal i guanyar 70 hectàrees

L'alcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, ha apuntat aquest divendres que demanaran a l'Ajuntament de Tarragona canviar el límit del terme municipal, fet que els faria guanyar unes 70 hectàrees. Molinera ha afirmat que presten serveis a veïns de Tarragona que viuen a tocar del nucli urbà altafullenc, com vigilància policial, aigua o recollida d'escombraries. El batlle ha explicat que els límits actuals es van implementar als anys 50 i ha indicat que cal que es «corregeixin» perquè «encaixin més amb la realitat». La proposta és que el nou límit el marqui el riu Gaià tot i que en aquesta àrea també hi ha l'estació de tren d'Altafulla i una gasolinera. L'última paraula la tindrà la Generalitat.

Molinera ha comentat que «molts veïns reconeixen que el servei de brossa que fan servir és el d'Altafulla malgrat paguen el de Tarragona» i que la Policia Local fa al quasi «una actuació diària» en zones que són estrictament del seu terme municipal. «Molts veïns que viuen en aquest espai fan vida social a Altafulla i la canalla va a escoles i llars d'infants del nostre municipi», ha manifestat.

L'origen de la situació va ser als anys 50 del segle passat, quan l'administració franquista va decidir que els terrenys de Tamarit s'annexessin al terme municipal de Tarragona. «Que l'estació de tren d'Altafulla estigui en terme municipal de Tarragona, no és normal. Que la benzinera i el bufet d'Altafulla estiguin en terme municipal de Tarragona, no és normal», ha exemplificat Molinera. Així, els terrenys afectats serien part de la platja i la zona del Vinyet, un «pulmó verd» per la localitat. «A ulls de la gent ja és Altafulla. Hem demostrat una implicació important en la gestió del territori. El que volem és una millor gestió perquè la ciutadania en tregui un millor resultat», ha assenyalat; i ha afegit que es tracta d'una petició «raonable».

Terminis

L'Ajuntament d'Altafulla haurà de votar tirar endavant la petició en el ple del pròxim 22 de febrer. Un cop prosperi, s'obrirà un període de negociacions amb Tarragona de 60 dies. Molinera ha destacat que si durant aquest termini hi ha acord «tot serà molt més senzill». Si no hi ha entesa o hi ha al·legacions de veïns, Consell Comarcal del Tarragonès o Diputació de Tarragona, «serà la Generalitat qui dictaminarà si hi ha d'haver un canvi de delimitació», ha reconegut el batlle.

Molinera ha demanat «sensibilitat» a l'Ajuntament de Tarragona perquè accepti la modificació. «Demanem a la capital, una ciutat amb la que tenim molt bon veïnatge, que hi hagi una resposta davant aquesta proposta lògica», ha finalitzat. Així, la setmana que ve tindran una primera reunió amb l'Ajuntament de Tarragona per exposar la iniciativa.