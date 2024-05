La 25a edició de Tarraco Viva tindrà el ‘Populus’ com a el tema central

Tarraco Viva tanca una nova edició amb èxit. Segons les estimacions inicials, unes 25.000 persones han passat pel reconegut festival, el qual s’ha convertit en un referent de divulgació històrica i científica.

Durant el darrer cap de setmana, el públic ha pogut gaudir de més 260 propostes: tallers, jocs, activitats gastronòmiques i culturals, fires... I recreacions històriques, que, com ve sent habitual, és un dels principals reclams d’aquesta gran festa.

L’exèrcit romà va tornar a la vida, per un instant, de la mà del grup de recreacions Projecte Phoenix. La gent va poder conèixer les tàctiques, estratègies i mètodes de lluita dels antics legionaris als jardins del Camp de Mart, que es va convertir en l’escenari central de Tarraco Viva els darrers dies.

L’acte de cloenda, però, va tenir lloc al refugi 1 del Moll de Costa. Just al costat del mar Mediterrani, que ha centrat la 26a edició del festival com a punt de trobada de cultures i també de conflictes al llarg dels segles.

Estava ple de gom a gom. Ningú s’ho va voler perdre. L’Aula de Teatre de la URV, Zona Zàlata, Ludi Scaenici i La Im.perfecta van acomiadar Tarraco Viva amb un espectacle de nova creació que va donar a conèixer el teatre com un dels llegats culturals més importants que han arribat fins als nostres dies. El show va abduir el públic, que va regalar un llarg i sonor aplaudiment als creadors i executors de l’obra.

«Ha estat l’edició dels darrers anys més completa pel nombre d’activitats, uns 350 actes, en més espais que mai —41— i que ha tingut la millor acceptació pel que fa a assistents», assegurava el conseller de Patrimoni, Nacho García, qui va manifestar que s’ha assolit la voluntat de ser «el gran festival de reconstrucció històrica de Catalunya i un dels més importants d’Europa».

Per la seva banda, el director del Tarraco Viva, Magí Seritjol, que es va mostrar molt satisfet del desenvolupament general de tot l’esdeveniment, va destacar «el Port de Tarragona com espai de trobada del festival, que ha arribat per quedar-se i amb la voluntat de seguir creixent l’any que ve».

De cara a l’any que ve, Seritjol va anunciar que el tema central de la XXVII edició, que coincidirà amb el 25è aniversari de la declaració de Tàrraco com a Patrimoni Mundial de la Humanitat, serà el Populus de Roma: «Aquest tema ens permet parlar de tota aquella gent que va crear una civilització i també de moltes coses de l’actualitat amb la visió del passat: feminisme, nazisme, cultura o sostenibilitat».

Et pot interessar: