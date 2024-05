Tarraco Viva recupera l'escultura de l'emperador August

Amb motiu del festival Tàrraco Viva, l’Ajuntament de Tarragona torna a posar a l’abast dels visitants la rèplica en color de l’estàtua d’August de Prima Porta.

Durant el cap de setmana vinent s’ha programat una xerrada, que es farà en tres sessions, sobre el significat i la importància d’aquesta estàtua. Es tracta d’una obra, l’original de la qual, es troba als Museus Vaticans de Roma.

Amb motiu del mil·lenari de la mort de l’emperador August l’any 2014, Tarraco Viva va encarregar a dos experts en restauració i tècniques pictòriques de l’antiguitat, una rèplica d’aquesta escultura, per tal que la restituïssin hipotèticament, com podria haver estat en realitat. La hipòtesi de color ens mostra una imatge absolutament diferent del que és habitual en les estàtues antigues i d’alguna manera ens apropa a com era vista la mateixa fa dos mil anys.

Deu anys després s’ha recuperat i després del festival, ja es podrà veure de manera permanent a la Torre dels Advocats de l’Antiga Audiència.

Xerrada

La xerrada Els atributs perduts. Què portava a les mans l'August de Prima Porta? anirà a càrrec d'Emma Zahonero, doctora en Arqueologia i Jesús Mendiola, conservador i restaurador d’obres d’art, tots dos autors de la rèplica del 2014. Aquests explicaran com es devien veure les escultures clàssiques policromades i el significat de tot el que les acompanyava, no només en el color sinó també els elements decoratius.

Es faran tres sessions: el dissabte 25 de maig a les 12 i a les 17h i el diumenge a les 12h, a la mateixa Torre dels advocats. Les xerrades son d’accés lliure, amb aforament limitat.

