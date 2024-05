Tarragona participa en la 1a cimera de ciutats amb port a València per reclamar un nou model portuari

Aquest cap de setmana es reuneixen a València col·lectius de ciutats amb port de tot l'Estat preguntant-se «si són ciutats amb port o ports amb ciutats».

En el context de la capitalitat verda europea de la ciutat de València, la Comissió Ciutat-Port, que tracta d'impedir l'ampliació nord del port de València des de fa anys, ha organitzat la primera cimera de col·lectius homòlegs en la qual participen 18 ciutats amb port, entre elles Tarragona.

Els col·lectius afirmen que els territoris que acullen infraestructures portuàries, ja des dels anys 80 i 90, «van desconnectar les seves economies de l'activitat portuària, però no van desconnectar les conseqüències ambientals i socials dels ports».

Per tant, asseguren que l'economia regional i fins i tot estatal «ja no es serveix del transport marítim per al seu benefici», ja que les multinacionals «s'han convertit en ens propis que funcionen de manera extractiva: extreuen riquesa pública i privada i recursos naturals, per incorporar-los a la seva maquinària global i acabar tributant en paradisos fiscals».

En aquest context, consideren que els territoris «poden fer molt més per protegir els interessos de la ciutadania, i l'Estat espanyol», i reclamen «recuperar l'ús portuari per a l'interès general, des del lloc on la logística toca terra i ho arrasa tot de manera insaciable».

Des de la primera cimera de ciutats amb port es senyalen, ja com a part del que serà una declaració conjunta, una sèrie de mesures per «iniciar el camí capaç d'alliberar els ports del 'segrest' de les multinacionals» i de «treure la gestió portuària del seu sarcòfag espai-temporal, per així aterrar-la a la realitat actual».

Algunes d'aquestes mesures són la revisió dels límits i zones d'usos portuaris en límits amb zones protegides, incloent-hi les de Xarxa Natura2000, per establir zones d'amortiment funcionals i realistes, i el decreixement creuerístic, almenys fins a «assolir nivells reals de capacitat de càrrega turística de les ciutats i territoris» entre d'altres.

Els col·lectius també exigeixen una revisió total de la Llei de Ports de l'Estat, per incloure mecanismes de garanties davant riscos per a la seguretat i el medi ambient de les activitats portuàries i per implementar la «democratització real».

Et pot interessar: