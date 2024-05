Tarraco Viva enfila l'últim cap de setmana d'activitats centrades en el Mediterrani i la divulgació històrica

El festival romà de Tarragona, Tarraco Viva, enfila l'últim cap de setmana d'activitats amb els jardins del Camp de Mart com a escenari principal del programa.

El Mediterrani ha centrat la 26a edició amb el mar com a punt de trobada per a cultures, però també conflictes. El festival es reivindica com un referent internacional de divulgació històrica i científica entre el gran públic.

«Com més coneixes un patrimoni, més te l'estimes. La divulgació deriva en més bona conservació i gestió del patrimoni, i si intervé la ciutadania, millor que millor», ha afirmat el director del festival, Magí Seritjol.

Pendents del balanç d'aquesta edició, l'organització reconeix bones sensacions després de rebre més de 6.000 persones el cap de setmana passat.

