Detenen 69 persones, una a Tarragona, per regularitzar de forma fraudulenta un miler de migrants asiàtics

La Policia Nacional ha desarticulat dues organitzacions i ha detingut 69 persones, 35 de les quals integrants de les bandes, dedicades a la regularització fraudulenta de migrants asiàtics. Aquestes tenien una infraestructura a través de la qual van regularitzar més de 1.000 ciutadans amb contractes ficticis o empadronaments fraudulents, assolint un benefici econòmic de 5 milions d'euros.

Els arrestats comptaven amb la col·laboració de gestories i despatxos d'advocats per a la gestió de la documentació per aconseguir targetes de residència de forma indeguda, obtenint en contraprestació el cobrament d'entre 500 i 1.000 euros per cada estrangers. Cobraven entre 2.000 i 3.000 euros als ciutadans estrangers.

L'entramat criminal estava integrat per dues organitzacions assentades a Toledo, Madrid i Guadalajara però amb ramificacions en altres ciutats. Les dues organitzacions operaven de forma independent però col·laboraven entre elles de forma esporàdica en funció d'interessos mutus.

Els principals responsables de la xarxa criminal eren els que contactaven amb els clients i determinaven les tarifes. Una àmplia xarxa de col·laboradors dotava les organitzacions de la infraestructura empresarial necessària, facilitant els contractes laborals ficticis i empadronaments per a estrangers en domicilis on mai arribaven a viure. També comptaven amb despatxos d'advocats per a la gestió de la documentació per obtenir les targetes de residència.

Els implicats també alliçonaven els estrangers per a les entrevistes que havien de fer durant el procediment d'arrelament. Aportaven documentació falsa a ciutadans xinesos que simulaven viatjar a Espanya per emprendre un negoci fictici amb la finalitat d'obtenir visats. A més, gestionaven matrimonis de conveniència per tal d'aconseguir més fàcilment la residència. Cobraven entre 3.000 i 20.000 euros a cada ciutadà para que obtingués la residència, segons el mecanisme emprat.

La investigació va detectar irregularitats en els processos de sol·licitud de permisos de residència que feien ciutadans d'origen xinès. Així, es van posar al descobert certificats d'empadronament falsos que s'havien incorporat als expedients de fins a mil persones.

Detinguts a Barcelona i Tarragona

La policia espanyola ha comptat amb la col·laboració de l'Europol en aquesta operació. El balanç final és de 35 detinguts en una primera fase: 15 a Toledo, 12 a Madrid, 7 a Guadalajara i un a Palència. Se'ls acusa de pertinença a organització criminal, afavorir la immigració il·legal i falsedat documental.

En una segona fase es van detenir 34 persones més: 18 a Madrid, tres a Barcelona, tres a Palma de Mallorca, dos a València i una respectivament a Alacant, Tarragona, Sevilla, Córdoba, San Sebastià, Corunya, Logronyo i Toledo, per falsedat documental.

Durant la investigació es van fer cinc escorcolls, dos dels quals a Toledo, dos a Madrid i dos a Guadalajara. Durant aquests es van intervenir set vehicles d'alta gamma, 80.000 euros en efectiu, vuit telèfons mòbils i documentació relacionada amb la investigació.

