La Unitat d’Alta Resolució del Nòdul Tiroidal del Joan XXIII permet el diagnòstic ràpid dels tumors

La Unitat d’Alta Resolució del Nòdul Tiroidal, que lidera el Servei d’Endocrinologia de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, escurça el temps per arribar al diagnòstic i disminueix la quantitat de visites que s’han de fer per estudiar aquesta malaltia.

Les metgesses Laia Martínez i Theodora Michalopoulou lideren aquesta Unitat on «a la primera visita es fa l’avaluació clínica, una ecografia de tiroide i una punció del nòdul, si cal», explica Laia Martínez, que és l’endocrinòloga que va posar en marxa la Unitat. També compten amb el suport d’especialistes en radiologia, com els que participen en el Comitè Multidisciplinari de Cirurgia Endocrina, que es reuneix tots els dimecres.

Les especialistes d’aquesta unitat visiten, dos dies a la setmana, pacients amb sospita de tumors de tiroide, derivats des de l’atenció primària o des d’altres especialitats. Si la primera visita ho requereix, les endocrinòlogues fan una punció per obtenir material (cèl·lules) del nòdul i poder-lo diagnosticar. La decisió de fer la punció o no depèn de la mida i característiques del nòdul, i de la història clínica del pacient.

En el cas que el nòdul sigui quístic, també es pot buidar i, si torna a reaparèixer, en algunes ocasions, es pot alcoholitzar; és a dir, injectar alcohol per esclerosar-ne les parets i evitar que torni a créixer. En alguns casos, aquest procediment pot estalviar la cirurgia.

Laia Martínez assegura que «la incidència de càncer de tiroide ha augmentat en els últims anys gràcies a la detecció de forma incidental de carcinomes petits amb molt bon pronòstic, sense que s’hagi eixamplat la mortalitat». Per aquest motiu «les guies de pràctica clínica recomanen ajustar el tractament a les característiques del tumor: són més conservadores en els tumors amb millor pronòstic, per evitar la iatrogènia, i demanen un esforç per identificar els tumors amb més risc i poder actuar en conseqüència», afegeix l’especialista.

La Unitat d’Alta Resolució del Nòdul Tiroidal du a terme unes 180 primeres visites i unes 400 de successives a l’any. Aproximadament un 20% dels casos (difícils o candidats a cirurgia) s’analitzen al Comitè Multidisciplinari de Cirurgia Endocrina.

