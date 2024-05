Els veïns de Sant Salvador denuncien problemes d'incivisme i de degradació d'Interblocs

L'Associació de Veïns de Sant Salvador i Sant Ramon es va reunir el passat 17 de maig amb un grup de veïns de les escales i les comunitats de la zona d'Interblocs per recollir les queixes relacionades amb els problemes d'incivisme, ocupacions i manca de manteniment que pateixen des de fa temps.

L'entitat veïnal assegura que la situació a Interblocs és «insostenible» i que calen actuacions «urgents» a curt termini per abordar els episodis de vandalisme i d'incivisme, així com un pla integral per al barri que desplegui accions urbanístiques, socials i d'habitatge que evitin la degradació de la zona.

Entre les queixes recollides per l'associació veïnal hi ha problemes d'ocupació il·legal, baralles, danys al mobiliari, desperfectes tant en zones públiques com a dins dels blocs, vehicles desmantellats que s'utilitzen de magatzems, individus que punxen la llum d'altres veïns i conductes incíviques (barbacoes de nit al mig del carrer, brossa llençada fora dels contenidors, aigua llençada des d'algun pis, etc....).

Reclamen accions immediates

Per tot plegat, la presidenta de l'AV Sant Salvador i Sant Ramon, Meritxell Vilella, assegura que «els veïns i les veïnes ja estem tips de paraules i de reunions. El que calen són actuacions immediates per abordar els problemes més urgents, com és l'incivisme». Una de les demandes «urgents» del veïnat per abordar aquest problema és la circulació de patrulles de paisà per Interblocs.

La presidenta veïnal també explica que la zona d'Interblocs està considerada un espai privatiu d'ús públic. Vilella diu que «el problema és que les escales no ingressen els diners suficients per poder fer les reparacions i el manteniment que necessiten, les despeses són cada vegada més elevades i els veïns no poden afrontar-les».

Pel que fa a a la zona d'ús públic, l'associació veïnal proposa reactivar o actualitzar un antic conveni que hi havia entre l'Ajuntament i les comunitats de la zona en matèria de manteniment de jardineria i d'enllumenat. L'entitat veïnal es mostra convençuda que «si el consistori vol, es poden trobar solucions al conveni».

L'AV Sant Salvador i Sant Ramon també considera que, paral·lelament a les accions més immediates, cal desplegar un Pla integral de barri entre la Generalitat, l'Ajuntament i el veïnat «que eviti la degradació del barri».

Mobilitzacions

L'associació de veïns ha traslladat des de fa temps aquesta problemàtica tant a l'alcalde de Tarragona com al regidor de barri, però les solucions no arriben. Durant la reunió celebrada el passat 17 de maig, van ser nombrosos els veïns que van demanar convocar una manifestació per mostrar les reivindicacions del barri

Per aquest motiu, han anunciat que si no hi ha resposta per part de l'administració, l'entitat veïnal no descarta convocar futures mobilitzacions.

